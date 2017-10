Met deze goedkope technologie hou je inbrekers van de deur 08u00 0 Somfy Multimedia De donkere herfst- en wintermaanden komen eraan, en daarmee traditioneel ook weer een lichte verhoging in het aantal woninginbraken. Hier zijn vijf apparaten die je zo uit het rek van de multimediashop haalt, en waarmee je je woonst in een wip wat veiliger maakt.

Er bestaan vandaag een paar basiskunstjes die een losstaande, niet tot een heel systeem behorende bewakingscamera kan. Ze kunnen bijvoorbeeld allemaal beweging detecteren, een alarmpje doen afgaan op uw smartphone en de beelden ook doorsturen naar uw scherm, en meestal ook een vanop afstand activeerbaar alarm doen afgaan. Maar de camera's in dit overzicht gaan nog een eind verder dan die basiskunstjes.

Nest Cam IQ (€ 299)

Deze nieuwe camera van de koning der smart home-toepassingen voegt aan het zonet genoemde nog een belangrijk element toe: hij kan personen detecteren, en een ingezoomde foto met de persoon sturen naar je smartphone. Wanneer je een abonnement neemt op de achterliggende dienst, voor minimaal 10 euro per maand, kan de camera bovendien ook bekende gezichten identificeren, zoals gezinsleden of de poetsvrouw.



Een andere functie van de Cam IQ is Supersight, waarmee een 130-gradenoverzicht van kamers geboden wordt, met de optie om personen te volgen. De camera beschikt over een 8-megapixelcamera met 12x digitale zoom en twee 940nm-infrarood-leds zorgen voor zicht in het donker. Verder heeft de camera luidsprekers en drie microfoons.

Nest

Beseye Pro (€ 170)

Ook deze Beseye Pro werkt met een achterliggend artificieel systeem, dat in staat is om ook de gezichten te herkennen van degenen die hij op de lens neemt. De beeldresolutie is echter, met zijn 720p, een pak lager dan de meeste andere camera's uit dit overzicht. De 'feeds' die naar je smartphone komen zijn echter goed versleuteld, en de camera kan worden geprogrammeerd met IfThisThenThat, zeg maar de gemakkelijkste programmeertaal ter wereld.

Beseye

Somfy One (€ 249)

Een nadeel van heel wat beveiligingscamera's is dat ze erùitzien als een beveiligingscamera. Niet echt appetijtelijk dus. Daarom is er enkele jaren geleden een nieuwe variant ontstaan, die niet vloekt met uw interieur. Een van de toestellen uit die nieuwe soort is de Somfy One, die er hoogstens uitziet als een speaker, en dus tussen uw andere ornamenten op de kast kan worden gezet. Voor de rest heeft hij zowat alle basisvaardigheden die de andere apparaten in deze lijst hebben: de beelden worden met een HD-beeldresolutie opgeslagen, er is bewegingsdetectie, en de 'feeds' worden gedurende een bepaalde periode online opgeslagen.

Somfy

Logitech Circle 2 (€ 187)

Het Zwitserse Logitech heeft een andere manier gevonden om zijn Circle-camera aan de man te brengen: niet zozeer als een beveiligingscamera, maar vooral als camera waarmee 'mooie momenten thuis' nooit meer gemist hoeven worden. Daarom is er ook een draadloze variant, die ongeveer om de twaalf uur moet worden opgeladen. Maar hij kwijt zich ook prima van bewakingstaken: hij heeft een breedhoeklens met een bereik van 180 graden, neemt alles in hoge definitie op, en ondersteunt ook nachtzicht. Voor een abonnement van 10 euro per maand beschik je ook gezichtsherkenning.

Logitech

Foscam R2 (€ 115)

De op het eerste gezicht niet bijster spectaculaire Foscam R2 heeft een paar dingen in zich die de hierboven opgesomde camera's niet hebben. Zoals een sd-kaartslot, waarop beelden kunnen worden opgeslagen zonder dat ze online hoeven te worden bewaard. Bovendien is zijn camera beweegbaar: hij kan tot 300 graden in de breedte en tot 100 graden in de hoogte.





Meer technologienieuws:

Met deze tips beveilig je je laptop op een goedkope manier

Vijf verborgen talenten van je iPhone

Oppo kondigt Lite-versie van de F3-smartphone aan

Foscam