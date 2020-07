Met deze goedkope tech-oplossingen geef je inbrekers geen kans deze zomer Ronald Meeus

13 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Of je deze zomer nu een uitje van enkele dagen plant of toch op vakantie gaat: denk eraan dat inbrekers het iedere zomer op onbewaakte huizen hebben gemunt. Gelukkig zijn er wel wat spullen op de markt waarmee je je huis gemakkelijk kan beschermen.

1. Beveiligingscamera

Het absolute startpunt is natuurlijk een beveiligingscamera. De prijzen schommelen van 30 euro voor een instapmodel tot een paar 1.000 euro voor een professionele buitencamera die deel uitmaakt van een geïntegreerd alarmsysteem. Het beste compromis tussen de twee is een camera à la Nest Cam. Dat toestel begint recht uit de doos te werken en stuurt autonoom een videofeed naar je smartphone, waar je je ook bevindt.

2. Slimme verlichting

3. Sensoren

Met sensoren ga je next level: er zijn bewegings- en raam- en deursensoren. Meestal moeten ze geïntegreerd worden in een breder smart home-systeem. Denk dan aan ZigBee, Apple HomeKit of IFTTT.

4. Een WhatsApp-buurtgroep

Een tip die niet zo veel met een slimme gadget te maken heeft, maar wel zéér doeltreffend is: start een WhatsApp-groep in je buurt of sluit je bij eentje aan. Dat is natuurlijk tof om de buren wat te leren kennen, maar je kan ook afspreken om elkaars huis wat in de smiezen te houden als er iemand tijdelijk de koffers pakt.

5. Geef je huis een ‘bewoonde’ indruk

Alle beschreven technologie kan en moet je best aanvullen met zo veel mogelijk slimme ingrepen van niet-technologische aard. Het belangrijkste is dat je huis niet tijdelijk onbewoond mag lijken. Gordijnen die overdag plots dicht blijven? Een brievenbus die uitpuilt van de post? Het gras dat al eventjes niet meer gemaaid is? Al enige tijd geen auto meer op de oprit? Allemaal dingen waar inbrekers op letten. Ook hier kan je beroep doen op buren of familie of vrienden om eens de brievenbus te lichten of de wagen eens op je oprit te zetten.

