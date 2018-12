Met deze gadgets hou je je kroost een hele kerstvakantie zoet Ronald Meeus

25 december 2018

08u00

De feestdagen betekenen ook: de kinderen overdag in huis en het soort weer dat niet altijd uitnodigt tot buiten spelen. Met de volgende elektronische speeltjes kan je ze toch uren zoet houden.

Tablet

Kindvriendelijke gadget nummer één is de tablet. Op dat veelzijdig toestel kunnen ze naar Netflix of YouTube kijken, gamen en surfen. Perfect om hen in de handen te stoppen wanneer het een beetje te druk in huis wordt: de komende uren hoor je ze gegarandeerd niet meer. Over schermtijd kan je naar believen afspraken maken.

Chromebook

Als je al wat oudere kinderen hebt, zijn ze misschien aan een veelzijdiger toestel toe. Chromebooks geven hen een paar extra mogelijkheden: het zijn in essentie volwaardige laptops, maar dan wel met een vereenvoudigd besturingssysteem dat gericht is op internetgebruik.

Retroconsole

Gameconsoles zijn prijzig: je bent al snel een paar honderden euro’s kwijt. Veel ouders geven hun kroost dan ook niet ‘zomaar’ een nieuwe console cadeau; er moeten vaak keuzes gemaakt worden (Nintento, Wii of Playstation) en er moet vaak op wat langere termijn voor gespaard worden. Een gouden middenweg is de recente rage van de mini-retroconsoles. Leuke extra is dat je zelf ook nog eens de games uit je jeugdjaren opnieuw kan spelen. Zopas kwam er een miniversie van de eerste PlayStation uit, maar er is ook een mini-Commodore 64 op de markt, en miniatuurversies van de Nintendo NES en Super NES.

Pokéball Plus (met Pokémon Let’s Go Pikachu)

Bezitters van een Nintendo Switch-console kunnen hun kroost gek genoeg misschien toch nog buitenshuis krijgen, ondanks het hondenweer. Bij de nieuwe Pokémon-game Let’s Go Pikachu! of Let’s Go Evee! (de mannelijke/vrouwelijke variant) zit namelijk een Pokéball Plus-accessoire. Die kan in de game worden gebruikt als controller, zodat ze nieuwe monstertjes kunnen vangen met een eenvoudige werpbeweging. Maar ze kunnen hem ook koppelen aan de Pokémon Go!-app op hun smartphone, zodat ze met een echte Pokéball op nieuwe monstertjes kunnen gaan jagen in de tuin of het dichtstbijzijnde park. Die vangsten blijven vervolgens opgeslagen in de bal en kunnen weer worden losgelaten in de Pokémon Let’s Go-game op de Switch.

Drone

Sta je erop dat je kinderen ondanks de lage temperaturen toch af en toe een frisse neus halen? Geen beter trucje om ze buiten te krijgen dan ze een drone cadeau te doen. Een semiprofessionele drone kost al snel meer dan 1.000 euro, maar er zijn ook simpele instapmodellen voor minder dan 100 euro.

