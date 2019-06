Met deze gadgets geef je inbrekers geen kans tijdens je vakantie Ronald Meeus

24 juni 2019

09u00

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia Bijna klaar om op vakantie te vertrekken, maar een beetje ongerust om je woning onbeheerd achter te laten? Deze beveiligingsoplossingen kan je nog snel installeren.

1. Losstaande beveiligingscamera

Het efficiëntste is natuurlijk een geïntegreerd camerasysteem, dat je trouwens ook best laat installeren door een vakman. Maar wanneer het een beetje vooruit moet gaan zijn zogenaamde ‘off-the-shelf’-oplossingen, zoals de Nest Cam, een bijzonder handige tussenoplossing die je voor een paar honderd euro in huis haalt. Of je neemt meteen de Nest Cam Duo (€ 349), waarmee je twee toestellen hebt. Die werken allebei naadloos samen met de bijbehorende smartphone-app, zodat je op ieder moment even kunt nagaan hoe het aan het thuisfront is. Of je wordt gewaarschuwd als er iets vreemds gebeurt, want er zit een bewegingssensor in. Het beeld dat ze genereren is in klassieke ‘Full HD’ (1.920 op 1.080 beeldpunten). Dat is misschien laag in het spectrum, wanneer je ze vergelijkt met de resolutie die camera’s in een geïntegreerd systeem leveren, maar voor dit geld is het echt wel prima. Bekijk hier alle bewakingscamera’s.

2. Slimme verlichting

De klassieke truc om ongenode gasten te weren: regelmatig ‘s avonds de lichten laten branden. Je kunt daar natuurlijk een behulpzame buur voor inschakelen, maar het gaat nog makkelijker met slimme verlichting. De inmiddels overbekende Philips Hue-lampen van Signify, bijvoorbeeld, of concurrerende producten van Ikea, Osram of tientallen andere fabrikanten. Via de app laat je ze aan- en uitspringen, en je kunt ze ook zo programmeren dat ze zichzelf op gezette tijden aanknippen, en weer uit. Bekijk hier alle slimme verlichting.

3. Videodeurbel

Ook wanneer er zich legitieme bezoekers aandienen aan de voordeur, om bijvoorbeeld iets af te leveren tijdens je afwezigheid, weet je dat wellicht graag. Met een slimme deurbel, zoals deze van fabrikant Ring, kun je niet alleen op je smartphonescherm zien wie er precies voor de deur staat, maar kun je er ook mee converseren. De grote concurrent van de Ring Video Doorbell Pro is de Nest Hello. Die werkt, wanneer je die ook in huis hebt, op hetzelfde systeem en in dezelfde app als de slimme bewakingscamera, of eventueel ook je slimme thermostaat en slimme rookmelder. Bekijk hier de best scorende slimme deurbellen.

4. Sensoren

Een stapje verder in de beveiliging van je woonst: sensoren installeren die beweging detecteren. Die komen in allerlei soorten, maten en gewichten. Je moet wel al wat technisch onderlegd zijn om die op een efficiënte manier te integreren in een Smart Home-systeem zoals ZigBee, Apple HomeKit of IFTTT. Bekijk hier alle sensoren.

5. Geïntegreerd alarmsysteem

Mag het toch allemaal wat meer kosten? Dan kan je natuurlijk wél een volledig alarmsysteem laten installeren - gesteld dat je nog snel een installateur vindt - en de diverse toegangswegen tot je woonst laten beveiligen. De productprijs van die systemen is dan wel degelijk zonder het uurtarief van de installateur gerekend. Bekijk hier de allerbeste alarmsystemen.

