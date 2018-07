Met deze betaalbare snufjes geef je inbrekers geen kans tijdens je vakantie

Ronald Meeus

10 juli 2018

08u00

De vakantiemaanden zijn toppers voor inbrekers, zeggen politiediensten elk jaar opnieuw. Met de juiste apparatuur, die zelfs niet al te duur moet zijn, hou je ze buiten, ook als je zelf afwezig bent.

1. Beveiligingscamera

Losstaande beveiligingscamera's zijn gegeerde hebbedingen. En terecht, want ze zijn enorm veelzijdig qua functies, hebben een prijs die meestal ergens tussen 100 en 200 euro zit en geven makkelijk via de smartphone een update van hoe het thuis is.

De meeste toestellen werken met bewegings- of audiodetectie: ze sturen meteen beelden door zodra er in je leegstaande huis toch iets beweegt. Om inbrekers bang te maken, hebben veel apparaten ook een ingebouwde sirene of een luidspreker.

2. Slimme verlichting

Slimme verlichting (denk aan de Philips Hue-lampen) kan je gebruiken om de lichten op gecontroleerde momenten eens te doen aanspringen, zodat het huis bewoond lijkt. Waar licht brandt, wordt minder snel ingebroken. Je kan die dingen trouwens ook programmeren, zodat ze op gezette tijden aan- en uitgaan.

3. Sensoren

Sensoren zijn aan het doorbreken. Als je ze voor beveiliging wil gebruiken, kan je onder andere bewegingssensoren installeren, of raam- en deursensoren. Meestal moet je die integreren in een breder smart home-systeem, waar je dan ook camera en slimme lampen aan kan koppelen.

Wie iets meer technisch onderlegd is, kan met ZigBee, Apple HomeKit of IFTTT een alomvattend systeem opzetten.

4. Geïntegreerd alarmsysteem

Vroeger kostten alarmsystemen handenvol geld, maar de afgelopen jaren zijn de prijzen flink democratischer geworden: voor enkele honderden euro's vind je nu al enkele goede systemen.

5. Een paar niet-elektronische klassiekers

Het hoeft tot slot niet allemaal via elektronica te gaan. Een klassieker waarvoor je geen smartphone of computer nodig hebt? Plaats een bezemsteel tussen je schuifdeur, zodat inbrekers daar al moeite hebben om binnen te geraken. Vraag aan familieleden of een vriendelijke buur om een oogje in het zeil te houden. Maai misschien voor je vertrek nog het gras, zodat de woning er al na enkele dagen niet onbewoond uitziet. En zet geen afval meer buiten: als dat dagenlang blijft staan, is dat vaak een duidelijk 'daar-is-niemand-thuis' voor inbrekers.

