Met deze app kan je overal controleren of je handbagage mee mag op het vliegtuig kg

13 maart 2019

14u51

Bron: Momondo 0 Multimedia Om zeker te weten of je handbagage in het bagagevak van het vliegtuig past, kan je je koffertje voortaan ook scannen met je smartphone. Momondo, een zoekmachine voor vliegtickets en hotels, heeft zijn app uitgebreid met een functie om in ‘augmented reality’ te controleren of een item voldoet aan de maximale afmetingen van verschillende luchtvaartmaatschappijen.

Met de ‘Handbagage-scanner’ kunnen reizigers in een handomdraai controleren of hun trolley, rugzak of weekendtas voldoet aan de maximale toegestane afmetingen van de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen. Dat is handig, want de vereisten per luchtvaartmaatschappij lopen flink uiteen en wie een te grote tas bij zich heeft, kan heel wat bijbetalen om die toch nog op het vliegtuig mee te nemen.

Camera

Om de scanner te gebruiken, download je eerst de app van Momondo (Android of iOS). Daarna open je de app, registreer je je en kies je ‘Meet je bagage op’ op het beginscherm. Richt je camera op de vloer en volg de stappen op het scherm. Vervolgens wordt gevraagd om met de camera om de bagage heen te lopen om de afmetingen op te meten (lengte, breedte, hoogte en eventuele uitsteeksels).

Vergelijking

In de laatste stap worden de afmetingen automatisch vergeleken met de vereisten van verschillende luchtvaartmaatschappijen, om zo te weten of het bagagestuk wel of niet als handbagage mee kan. Je krijgt nog een lijst te zien met de vereisten per luchtvaartmaatschappij, voor het geval je zelf wilt vergelijken.