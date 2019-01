Met deze 8 apps houd je je goede voornemens dit jaar wél vol kg

02 januari 2019

17u28

Bron: PC Magazine, The Muse, CBS 0 Multimedia Nadat de kerstboom wordt opgeborgen en je de laatste eindejaarsrecepties hebt overleefd, blijft er maar één ding over om je te herinneren aan het eindejaar: de goede voornemens. En laat ons eerlijk zijn, die voornemens zijn vaak eind januari alweer vergeten. Geen nood. Deze apps voor Android en iOS zorgen ervoor dat jij in 2019 wél volhoudt.

Het cliché wil dat de meeste mensen hun goede voornemens binnen enkele weken alweer laten varen. Om te voorkomen dat jij in dezelfde valkuil trapt, selecteerden we enkele behulpzame apps die je kunnen helpen bij de populairste goede voornemens.

Verlies die extra kilo’s

Hét voornemen der goede voornemens: gewicht verliezen. Wil jij ook die eindejaarskilo’s weer kwijt, dan kan MyFitnessPal (Android, iOS) je helpen. In de app kan je een eetdagboek bijhouden, waarbij je een beroep doet op de gigantische databank met de voedingswaarde van zo goed als élk product in de winkel. Heb je gesport? Dan kan je ook die activiteiten ingeven om een accuraat beeld te krijgen van wat je hebt verbrand. De app is helemaal gratis.

Rook je laatste sigaret

Nog zo’n klassieker: stoppen met roken. Met de gratis Tabakstop-app (Android, iOS) heb je elke dag een privécoach bij om je van de ongezonde gewoonte af te helpen. Chat anoniem met andere “stoppers”, bekijk hoeveel geld je hebt gespaard sinds je laatste sigaret, en lees motiverende boodschappen wanneer je er nood aan hebt. Handig: als je toch dreigt te bezwijken is er de SOS-knop. Die geeft je meteen een uitdaging waarmee jij je verdachten kunt verzetten tot je zin in een sigaret verdwijnt.

Leer een slechte gewoonte af

Geen roker, maar heb je wel een andere vervelende gewoonte die je wil afleren? Geef Quitzilla (Android, iOS) eens een kans. In de gratis app vind je de meest voorkomende slechte gewoontes, waaronder drinken, Facebook, fastfood, koffie, uitstelgedrag of gokken. Je kan ook zelf je slechte gewoonte invullen als die niet in het lijstje staat. Eens je dat hebt gedaan, kan je trofeeën verdienen, je vooruitgang bijhouden en je eigen motiverende boodschappen aanmaken.

Beweeg meer

Aan fitness-apps geen gebrek. Probeer bijvoorbeeld eens Nike+ Training Club (Android, iOS), waarin je zelf kiest welke workout je doet, of Strava (Android, iOS), als je van joggen of fietsen houdt. Maar als je het ontbreekt aan tijd en motivatie is Seven (Android, iOS) een echte aanrader. De app daagt je uit om zeven maanden lang elke dag zeven minuten te sporten. Je begint met drie levens: sla je een dag over, dan verlies je één leven. Verlies je alle levens, dan wordt je vooruitgang gewist en begin je terug bij dag één. Seven biedt zowel gratis als betalende workouts.

Leer een nieuwe skill

Leer eindelijk piano spelen, schaaf je Spaans bij of stort je op een cursus ‘ethisch hacken’. Met de app van Udemy (Android, iOS) kan je het allemaal vanuit je woonkamer. Op het platform vind je duizenden online lessen in de meest uiteenlopende categorieën. De meeste cursussen zijn betalend, maar voor het nieuwe jaar hanteert Udemy fikse kortingen die kunnen oplopen tot 90 procent. Niet te lang wachten is dus de boodschap.

Geniet meer

Misschien wil je in 2019 simpelweg een beetje meer genieten. Headspace (Android, iOS) belooft je stress te verminderen, je concentratie te verhogen en “gewoon wat gelukkiger te zijn” met slechts een paar minuten per dag. De app biedt verschillende hapklare meditatie-oefeningen voor beginners of meer gevorderde gebruikers. Er zijn ook verschillende “SOS-oefeningen” die je kan gebruiken als het je even allemaal te veel wordt.

Spaar meer

Na de uitbundige feesten is het tijd om de riem aan te halen. Figuurlijk dan toch, als jouw goede voornemen niet is om gewicht te verliezen. Om meer te sparen in 2019, kan je Spendee (Android, iOS) eens proberen. Spendee houdt je budget bij zodat jij zelf niet meer hoeft te berekenen hoeveel je overhoudt aan het einde van de maand. Geef zelf je uitgaven in of koppel je bankrekening om automatisch een overzicht te maken.



Kweek een nieuwe gewoonte

Meeste goede voornemens falen om de simpele reden dat het nooit gewoontes worden. Fabulous (Android, iOS) brengt daar verandering in. De app schotelt je een aantal positieve gewoontes voor waaruit jij zelf kan kiezen. Denk aan: meer opruimen, productiever zijn, of beter slapen. Door dagelijks kleine taakjes te volbrengen, heb je op het einde van de rit een goede gewoonte bij. En zo’n gewoonte houd je makkelijker vol dan een te ambitieus goed voornemen.