Mensen besteden voor het eerst meer tijd aan smartphone dan aan televisie

07 juni 2019

11u36

Bron: eMarketer 0 Multimedia Televisie was lang het dominante scherm in huis, maar daar lijkt verandering in te komen. Volgens een voorspellend rapport van eMarketer spendeert de gemiddelde Amerikaan dit jaar voor het eerst meer tijd op hun smartphone of tablet dan ze televisie kijken.

In 2019 zouden Amerikanen gemiddeld 3 uur en 43 minuten bezig zijn met hun smartphone of tablet, een toename van 8 minuten ten opzichte van vorig jaar. Die groei is volgens het rapport vooral te danken aan sociale media en “digitale audio”, vermoedelijk in de vorm van muziekstreaming via diensten als Spotify. Video is de derde grote drijfkracht. Zo’n veertig procent van digitale videocontent (lees: filmpjes op het internet) wordt nu al via smartphone gekeken.



Daarmee wordt de smartphone net iets populairder dan de televisie, die de aandacht van Amerikanen ‘slechts’ 3 uur en 35 minuten weet vast te houden.



“We hadden verwacht dat mobiele toestellen de televisie zouden inhalen, maar het is nog steeds verrassend om het te zien gebeuren”, aldus analist Yoram Wurmser. “Nog maar in 2014 keek de gemiddelde Amerikaan bijna twee uur langer televisie dan ze spendeerden op mobiele toestellen.”

Digitale video

Op het gebied van video komt de televisie wel nog steeds als winnaar uit de bus. De Amerikaan vult gemiddeld 1 uur en 37 minuten van zijn dag met het bekijken van digitale video’s op eender welk scherm: ongeveer de helft van de ruim drie uur televisietijd.



Maar er wordt verwacht dat ook dat zal veranderen. Volgens de voorspellingen van eMarketer zal digitale video steeds meer tijd van traditionele televisie afsnoepen, een handje geholpen door de zogenoemde ‘over-the-top’-toestellen (OTT), zoals de Chromecast van Google of smart-televisies. Die OTT-toestellen staan toe om digitale content te bekijken op een televisiescherm.