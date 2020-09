Meer tijd besparen in de keuken? Met deze keukentoestellen gaat het vlot Ronald Meeus

25 september 2020

08u00

Philips AirFryer XXL (€ 200)

Meer dan tien miljoen AirFryers gingen al de deur uit bij Philips sinds het Nederlandse merk een decennium geleden zijn allereerste toestel voorstelde. Je vindt ze intussen ook bij andere merken, maar Philips blijft er een topper in. Zoals bij alle heteluchtfriteuses worden in de AirFryer XXL alleen de eigen vetten van het voedsel verhit, wat er een gezonder alternatief voor de klassieke frituurketel van maakt.

Deze XXL is gevoelig groter dan gemiddeld, waardoor je er meer kanten mee uitkan dan puur wat snacks bakken. Ook handig is de ‘Smart Sensing’-technologie, die automatisch de tijd en de temperatuur aanpast op basis van het soort voedsel dat in de bak ligt. Bekijk hier de Philips AirFryer XXL.

KitchenAid Artisan (€ 560)

KitchenAid snapt dat het uitzicht van keukentoestellen er ook toedoet. Veel mensen hebben namelijk geen zin om de grotere toestellen voortdurend op te bergen en willen ze gewoon op het keukenblad kunnen laten staan. Deze Artisan komt in 16 verschillende kleuren: er zal dus wel eentje bijzijn die niet vloekt met het kleurenpalet van jouw keuken.

Deze keukenrobot is vooral een handig hebbeding voor wie vaak bakt; sommige dingen zijn nu eenmaal niet zo evident met de hand. Je krijgt een mengkom uit roestvast staal van 4,8 liter, en de staaf is met een directe aandrijving. Het vermogen van het toestel is ‘maar’ 300 watt, maar volgens gebruikers is het meer dan voldoende om ook zwaar deeg aan te kunnen. Bekijk hier de KitchenAid Artisan.

Bosch MUM5 CreationLine (€ 280)

Dan zijn er de toestellen die een beetje vanalles ineen zijn, zoals deze Bosch MUM5. Tot het arsenaal van de MUM5 CreationLine-keukenrobot behoren onder meer een klopper, menger, kneedhaak, en meerdere snij-, rasp- en hakschijven. Je kunt er ook grote hoeveelheden ineens mee aan, want de motor heeft een vermogen van 1000 watt en de mengkom een capaciteit van 3,9 liter.

De keukenrobot verhakkelt alles ook in planetaire draaibewegingen: de mixer draait rond de rand van de kom zoals de aarde om de zon draait. Dat geeft een egalere mix. Bekijk hier de Bosch MUM5 CreationLine.

Anova Precision Cooker Nano (€ 100)

Relatief nieuw in consumenten- en hobbykeukens is de sous-videstick. Die laat niet alleen slow cooking toe, maar ook precision cooking; je zorgt er dan voor dat de temperaturen in de kookpot exact afgestemd zijn volgens de regels van de kookkunst.

Deze sous-videstick van het Amerikaanse merk Anova maakt bijvoorbeeld ook een bluetoothconnectie met je smartphone, zodat je het proces vanop een afstand kunt volgen. Slow cooking hoeft niet hetzelfde te zijn als tijdverlies! Bekijk hier de Anova Precision Cooker Nano.

