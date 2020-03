Meer dan miljard Android-apparaten kwetsbaar voor hackers: zo bescherm je jezelf YV

06 maart 2020

17u11

Bron: BBC, Which? 0 Multimedia Uit een onderzoek van de Britse waakhond Which? blijkt dat meer dan een miljard Android-telefoons en -tablets onveilig zijn. De toestellen zijn ‘te oud’, waardoor ze geen veiligheidsupdates meer ontvangen en zo kwetsbaar zijn voor hackers en virussen.

Ongeveer twee op vijf toestellen van Android wereldwijd krijgt geen systeemupdates meer. Je kan zo’n telefoon wel gewoon probleemloos gebruiken, maar het apparaat is niet meer beschermd tegen nieuwe soorten cyberaanvallen. Daarmee loop je als gebruiker het risico dat hackers je persoonlijke data stelen. Bankinformatie, telefoonnummers of sms’jes die je verstuurt behoren tot die data.

Vooral gebruikers met toestellen die op de markt kwamen in 2012 of eerder moeten op hun hoede zijn. Die toestellen draaien op versie 6.0 van Android. Alle versies lager dan Android 7.0 kregen geen veiligheidsupdates meer na 2019.

Meer duidelijkheid nodig

De technologiewaakhond Which? deed in hun onderzoek veiligheidstests met vijf ‘oude’ telefoons, die al lang geen updates meer zagen. Ze vroegen aan een antivirusbedrijf om malware te proberen installeren op de toestellen, en dat gebeurde met succes. Op elk apparaat kon het bedrijf probleemloos virussen zetten.

Een medeonderzoeker van Which? wil aan Google en andere smartphoneproducenten nu vragen om duidelijker te zijn over de veiligheidsupdates. “Het is verontrustend dat dure Android-apparaten niet langer meekunnen voor ze onveilig worden”, klinkt het.

Wat kan jij zelf doen?

Om te voorkomen dat hackers toegang tot jouw telefoon krijgen, is het altijd belangrijk om de laatste updates te installeren. Controleer daarom of er een update staat te wachten die je nog moet uitvoeren. Dat kan je doen via ‘instellingen’, tik dan op ‘systeem’, daarna op ‘geavanceerd’ en daar kan je kiezen voor een ‘systeemupdate'.

Als je je apparaat niet meer kan updaten, moet je oppassen met wat je doet. Surf zo niet naar mogelijk gevaarlijke websites, klik niet op verontrustende links en download geen apps die niet tot de Google Play Store behoren.