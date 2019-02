Meer Chinese smartphones en 5G: dit worden de hoogtepunten van MWC 2019 kg

25 februari 2019

15u07

Bron: The Verge, CNET, Engadget, TechCrunch, Wired 1 Multimedia MWC, vroeger voluit het Mobile World Congress, gaat vandaag van start in Barcelona. Nog vier dagen lang vormt de techbeurs het toneel voor alle innovaties in het mobiele landschap: van opvouwbare 5G-smartphones tot AR-brillen. Hieronder de verwachte hoogtepunten.

Opvouwbare smartphones

De trend waar je niet meer naast kunt kijken: opvouwbare smartphones. Waar de telefoons op MWC de voorbije jaren inspeelden op innovatie op kleine schaal (nog iets groter scherm, nog iets dunner, nog meer camera’s), lijkt er nu weer radicale vernieuwing aan te komen. Samsung en Huawei onthulden beiden hun opvouwbare smartphone al voor de officiële start van MWC, maar zullen de toestellen op de beursvloer ongetwijfeld een ereplekje geven.

Chinese multinational TCL, bekend van smartphonemerken als Alcatel, Palm en BlackBerry, onthulde ook een prototype van wat de basis moet vormen voor een “betaalbare” plooitelefoon. Onder andere werd een flexibel scherm getoond van 7,2 inch (18,2 cm), ongeveer even groot als de Galaxy Fold, met het gepatenteerde ‘DragonHinge’-ontwerp.



Een telefoon met het scherm moet tegen 2020 op de markt komen en zou onder de grens van 1.000 dollar blijven. Dat is heel wat minder dan wat de prijskaartjes van de Samsung Galaxy Fold (2.000 euro) en de Huawei Mate X (2.299 euro) beloven.

5G: supersnel internet

Ook 5G wordt een belangrijk thema op MWC 2019. De vijfde generatie van mobiel internet is makkelijk honderd keer sneller dan 4G en moet de nieuwe standaard worden om je telefoon (en nog veel meer) met het internet te verbinden. De huidige smartphones zijn echter niet compatibel met 5G, waardoor fabrikanten nu massaal toestellen introduceren die wél omkunnen met het supersnelle internet.



De opvouwbare smartphones van Huawei en Samsung zullen alvast 5G ondersteunen, hoewel Samsung ook een 4G-compatibele versie uitbrengt om de kosten te drukken. Daarnaast kondigde LG vandaag al de V50 ThinkQ met 5G-functionaliteit aan, en mikken ook merken als ZTE, OnePlus en Oppo op een eigen 5G-telefoon.

Welke smartphones worden aangekondigd?

MWC zou MWC niet zijn zonder op z’n minst een karrenvracht aan nieuwe smartphones en andere gadgets. Hieronder vind je een overzicht van wat je wel en niet moet verwachten van de voornaamste fabrikanten.

Samsung

Van Samsung moeten we hoogstwaarschijnlijk niet te veel meer verwachten op MWC. De Koreaanse elektronicareus toonde zijn mobiele nieuwkomers al op een eigen event op 20 februari. Toen werden de Samsung Galaxy S10, S10e, S10+ en S10 5G voorgesteld, naast de langverwachte Samsung Galaxy Fold.

Huawei

Alle ogen zijn ook gericht op Huawei, die het zwaar te verduren krijgt met de Westerse beschuldigingen van cyberspionage. Desondanks gaat het de consumententak nog wel voor de wind. Het bedrijf voerde zondag al de opvouwbare smartphone Huawei Mate X aan. Lang werd nog gedacht dat ook de Huawei P30 en P30 Pro hun debuut zouden maken op MWC, maar die smartphones zullen dan toch pas in maart worden onthuld, zo maakte Huawei onlangs zelf bekend.

LG

LG kondigt op MWC de LG G8 ThinQ aan, haar nieuwe vlaggenschip. De smartphone krijgt een oledscherm van 6,1 inch ( cm) groot, nog steeds met een notch. In de standaarduitvoering krijgt het toestel 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte mee, wat tegenwoordig vrij standaard is voor een premiumtelefoon. Wel bijzonder is dat de G8 een nieuwe manier van ontgrendeling heeft: het ‘leest’ je handpalm en kan je herkennen aan de hand van je aderpatroon.



Daarnaast onthulde LG ook heel kort een eigen alternatief voor de vouwbare telefoon: de LG V50 ThinkQ met ‘Dual Screen’, een hoesje met een tweede scherm.

Sony

Sony is al even geen koploper meer in de mobiele race, maar dit jaar wil de smartphonefabrikant het over een andere boeg gooien. Volgens geruchten werkt Sony aan enkele telefoons met een 21:9-verhouding: dat belooft een smal scherm dat veel ‘hoger’ is dan meeste andere displays.



Het gaat wellicht om de Xperia 10 en 10 Plus, hoewel die namen nog niet zijn bevestigd.

Microsoft

Geen smartphones bij Microsoft, maar wel een verbeterde versie van de HoloLens, de augmented reality-bril die drie jaar geleden voor het eerst werd onthuld. De nieuwe headset zou comfortabeler zijn, een veel ruimer beeld weergeven en betere beeld- en geluidskwaliteit bieden. Het toestel zou 3.500 dollar kosten (ongeveer 3.000 euro).

Opmars van de Chinese smartphone

Ook dit jaar palmen verschillende (minder bekende) Chinese smartphonemerken een stukje MWC in. Chinese prijsbreker Oppo kondigde een smartphone aan met een camera met 10x optische zoom, wat betekent dat het toestel tien keer ‘optisch’ kan inzoomen, zonder een beroep te doen op digitale hulpmiddeltjes.



Dat is een hele prestatie als je bedenkt dat smartphones als de iPhone XS en Galaxy S10 slechts over een optische zoom van 2x beschikken. Oppo brengt dit voorjaar zoals hierboven vermeld ook een eigen 5G-smartphone uit. Officiële namen voor de toestellen zijn niet bekend.

Voor de eerste keer ooit is ook Xiaomi (zeg: ‘shawmi’) aanwezig op MWC. Die stelde zondag meteen al de Xiaomi Mi 9 voor, een degelijke telefoon aan een zacht prijsje. De telefoon komt met een amoledscherm van 6,4 inch (16,2 cm), vier camera’s en een 3.300 mAh-batterij. In Europa kan je al een Mi 9 op de kop tikken vanaf 499 euro. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 28 februari. Daarnaast onthulde Xiaomi ook de Xiaomi Mi Mix 3 5G, de 5G-compatibele telefoon die in mei op de markt komt vanaf 599 euro.