Mediaspelers: 5 goede redenen om er een aan te schaffen Ronald Meeus

08 juli 2019

09u00

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Ondanks de felle opmars van smart tv zijn er toch ook nog veel losstaande mediaspelers op de markt. Wat zijn de troeven?

1. Je hebt misschien helemaal geen Smart TV

Misschien behoor je gewoon tot die minderheid van tv-eigenaars die nog geen Smart TV-systeem hebben, en dus een andere manier zoeken om apps te kunnen downloaden naar hun televisietoestel. Streamingdiensten als Netflix of Amazon Prime TV hebben immers een toestel nodig waar hun app op draait. Vaak is dat een gameconsole, maar als je geen enorme gamer bent, en je hebt geen zin om een pc op je tv-toestel aan te sluiten, dan zijn mediaspelers een prima tussenvorm. Qua prijs (ergens onder € 250) zijn ze aantrekkelijk om meteen een hoop functionaliteit naar je tv-scherm te brengen.

Aanrader: de Xiaomi Mi Box. Dit toestel is nog niet zo lang op de markt, maar is toch al een gevestigde waarde.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de populairste losstaande mediaspelers.

(lees verder onder de foto)

2. Merkgelinkt

Sommige mediaspelers stammen uit een zekere ‘familie’. Een merk dat zowel hardware als mediadiensten levert, en dus ook content in huis heeft die alleen via de eigen toestellen van dat merk kan worden aangeboord. Als je bijvoorbeeld films of muziek hebt gekocht via iTunes (of binnenkort de nieuwe diensten van Apple waarlangs ze hun films en muziek zullen verdelen), dan gebruik je best Apple TV om die op je tv aan te sluiten. Best veel mensen zweren ook echt bij zo één vast merk. Bekijk hier de Apple TV 4K 32GB.

(lees verder onder de foto)

3. Een mediaspeler maakt unieke verbindingen

Een mediaspeler kan gestreamde of opgeslagen media afspelen op je tv. Sommige laten ook toe om dingen vanaf je smartphone, laptop of andere toestellen naar het grote scherm te brengen. Google ChromeCast hoort daar bij: losstaand in de Chromecast dongles, of ingebouwd in andere mediaspelers die op Android draaien. Wanneer je Mac OS- of iOS-toestellen in huis hebt, kun je daarmee media naar een Apple TV sturen. Bekijk hier Google ChromeCast.

(lees verder onder de foto)

4. Ze zijn iets krachtiger

Smart TV-systemen draaien op een ingebouwde processor in de tv, maar die zijn in de regel niet erg krachtig. Ben je een gamer? Dan wil je soms stevigere toepassingen met meer rekenkracht kunnen draaien. Er zijn mediaspelers die zich daar in specialiseren, zoals de Nvidia Shield TV. Niet énkel handig voor gamers, trouwens, want ook als gewone gebruiker zal je merken dat het streamen vlotter lukt. Bekijk hier de Nvidia Shield TV.

5. Ze slaan je oudere media op

Streamingmedia - we vergeten het soms - bestaan echt nog niet zo heel lang. Voor de komst van Netflix & co, kon je ook al digitaal films kopen en vervolgens downloaden naar een harde schijf. Een van de belangrijkste voordelen van de meeste mediaspelers is ook dat opslaggeheugen. Handig om je ‘oude’ digitale media op te bewaren en af te spelen.

Tip: Vergelijk hier de goedkoopste prijzen van alle losstaande mediaspelers.

Lees ook:

Sony AG9-oled-tv: met deze televisie haal je een bioscoop in huis

5 redenen om over te schakelen naar een oled-tv

Deze televisies zijn net enorm in prijs gezakt