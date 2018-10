Maximum 500 euro uitgeven aan je nieuwe smartphone? Dit zijn onze aanraders

Ronald Meeus

24 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Steeds meer consumenten beginnen zich te verzetten tegen het opbod aan prijzen van nieuwe smartphones en leggen zichzelf een limiet op: tot 500 euro en niet verder. Voor die prijs vind je dus wel degelijk enkele uitstekende toestellen. Dit zijn de vijf aanraders volgens Tweakers.be.

Xiaomi Pocophone F1 (€ 339)

De Pocophone F1 is op dit moment met grote afstand de beste telefoon in de lagere prijsklassen. Niet alleen is het de Chinese fabrikant Xiaomi gelukt om een high-end processor met veel geheugen en voldoende snelle opslag in de telefoon te krijgen, maar ook het scherm is prima, de accuduur is uitstekend en de telefoon werkt enorm snel. De kunststof behuizing breekt niet als de telefoon valt, al kun je kunststof natuurlijk wel makkelijk krassen met je sleutels. Het toestel beschikt ook nog over een 3,5mm-jack, in tegenstelling tot veel van de duurdere telefoons. Perfect voor wie op zoek is naar een high-end telefoon met een middenklasseprijs.

Huawei P20 Lite (€ 258)

Er valt veel goeds te zeggen over de Huawei P20 Lite, maar er zijn ook enkele belangrijke mindere punten. Zo is het scherm aflezen in volle zon problematisch én de accuduur is eigenlijk echt ondermaats. Aan de pluskant: de camera die erin zit is véél beter dan die van de concurrentie in deze prijsklasse. Je moet dus zelf een beetje weten waar je het meest belang aan hecht.

Lees ook: Waarom de net gelanceerde Huawei Mate 20 zich eventjes de beste smartphone mag noemen

Samsung Galaxy A8 (€ 316)

Ook de Galaxy A8 is een puike middenklasser, met heel wat opties en mogelijkheden. Zo is er standaard dualsim én uitbreidbare opslag via het micro-sd-slot. Scherm en accuduur neigen naar uitstekend. Het toestel ziet er ook goed en netjes uit, al houdt dat vele glas ook wel risico’s in voor mensen die vaak hun telefoon uit hun handen laten vallen. Wat de camera betreft: de frontcamera’s zijn top, de camera aan de achterkant is dat absoluut niet.

Apple iPhone 7 (€ 494)

Wie zweert bij Apple, maar geen halve armen en benen wil betalen aan de nieuwste modellen, kan teruggrijpen naar een ouder model. De krachtigste iPhone net onder de 500 euro is de iPhone 7. Die doet het nog steeds uitstekend op niveau van snelheid, camerakwaliteit en batterijduur. De 7 was trouwens ook de eerste waterresistente iPhone. Hij heeft ook stereoluidsprekers. Als we kijken naar prijs-kwaliteit, zijn er best wel een aantal Androidconcurrenten die het even goed of beter doen.

Motorola Moto G6 Plus (€ 269)

De Moto G6 Plus is een goede complete smartphone voor die prijs. Opnieuw een glazen ontwerp; dat oogt misschien luxueus, maar betekent ook gevoeligheid voor vlekken én breekbaarheid. Een hoesje kopen is dus aan te raden - er zit trouwens een rubberen hoesje in de doos. De dubbele camera is hier een troef, de batterij is goed, er is uitbreidbare opslag én ruimte voor twee simkaarten. Kortom: een uitstekende allrounder.

Toon me alle best beoordeelde smartphones onder 500 euro

