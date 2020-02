Maximum 250 euro betalen voor een smartphone? Dit zijn onze aanraders

Ronald Meeus

07 februari 2020

07u43

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Behoor jij tot dat deel van de bevolking dat mensen met een smartphone van honderden euro’s op zak voor gek verklaart? Hier zijn vijf kwaliteitsvolle Behoor jij tot dat deel van de bevolking dat mensen met een smartphone van honderden euro’s op zak voor gek verklaart? Hier zijn vijf kwaliteitsvolle budgetsmartphones waarmee je nog eens je groot gelijk kunt bewijzen.

Samsung Galaxy A40 (€ 190)

Het kleinere neefje van de populaire Galaxy A50 is een apparaat waarvoor Samsung een paar toegevingen voor deed, maar niet op het niveau van het scherm. Dat is namelijk prima. Alle andere specificaties zijn nét op de maat voor een toestel dat minder dan 200 euro kost, zonder dat hij ergens echt ondermaats presteert. Je krijgt weliswaar een karig werk- en opslaggeheugen, camera en processor, maar ook niets wat schandalig zou zijn voor een toestel in deze prijsklasse. En voor de ware evergreen van Samsung, de A50, leg je toch alweer 70 euro extra neer. Bekijk hier de Samsung Galaxy A40.

Motorola One Action (€ 178)

Motorola blinkt al jaren uit als prijsbreker, en zet die traditie verder met de Motorola One Action. Het is een apparaat met een ordentelijk scherm, een opslagruimte van 128 gigabyte, en het lichtvoetige Android One-besturingssysteem. Opvallend bij dit toestel is de actiecamera, die het een voetje voor geeft op de iets eerder verschenen One Vision-smartphone van Motorola. Bekijk hier de Motorola One Action.

Huawei P30 Lite (€ 225)

De Huawei P30 lite is een smartphone die op vrijwel alle fronten voldoet. Onze belangrijkste kritiek gaat over de accuduur, die anno 2020 echt wel ondermaats is. Dat komt ook door die relatief kleine 3340mAh-accu in de telefoon. Het scherm is oké, maar de lcd had wat ons betreft een stukje feller gemogen. Nu is het in direct zonlicht een beetje knijpen om alles goed te zien. Daar staat tegenover dat dit toestel ook veel goed doet. Hij heeft een prima vingerafdrukscanner achterop zitten en is voor zijn prijsklasse relatief snel. Bekijk hier de Huawei P30 Lite.

Xiaomi Mi A3 (€ 180)

Eerlijk: de Xiaomi Mi A3 is alleen een goede keuze als het je niet uitmaakt of het beeld scherp is. Het is een keurig oledpaneel, maar de resolutie van 1560x720 pixels is laag ten opzichte van de concurrentie en dat merk je duidelijk. Bovendien kan het scherm lang niet fel genoeg om altijd goed te worden afgelezen. Positieve punten zijn wel de accuduur en de keuze voor het afgeslankte besturingssysteem Android One, met de bijbehorende belofte dat je drie jaar lang tijdige updates krijgt. Bekijk hier de Xiaomi Mi A3.

Nokia 6.2 (€ 220)

De Nokia 6.2, die HMD Global afgelopen najaar lanceerde, is alleen verkrijgbaar in zwart of wit, en vertoont ook een zekere eenvoud in zijn specificaties. Hij heeft ‘maar’ een Snapdragon 636-processor aan boord, ‘maar’ 4 gigabyte aan werkgeheugen en - ook dat is vandaag zowat het minimum - 64 gigabyte aan opslag. De camera’s zitten ook een beetje onder de maat: de hoofdcamera achterop heeft een 16-megapixelsensor, de overige camera’s zijn aan de achterkant hetzelfde. De voorkant is ook iets minder, met een 8-megapixelsensor. Het maakt van de Nokia 6.2 een smartphone die nergens in uitblinkt, maar waarbij ook nergens écht wordt beknibbeld. Bekijk hier de Nokia 6.2.

Bekijk hier de best beoordeelde smartphones voor minder dan 260 euro.

