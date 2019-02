Man schiet drone die speurt naar weggelopen hond, uit de lucht mvdb

25 februari 2019

16u06

Bron: NBC 0 Multimedia De zoektocht naar een weggelopen hond waarbij een cameradrone werd ingezet, is zaterdag in de staat New York abrupt geëindigd. Een man die de drone boven zijn tuin zag vliegen, haalde hem met drie welgemikte schoten uit de lucht.

De baasjes van het teefje Dezi zaten sinds donderdag met de handen in het haar. Hun puppy kon over een tuinhek kruipen en ontsnappen. Het koppel had Dezi nog maar enkele dagen eerder geadopteerd. Ze contacteerden daarop Missing Angels-Long Island, een groep vrijwilligers die vermiste huisdieren opspoort. Enkele leden van Missing Angels kwamen zaterdag naar de woning in de plaats St. James en namen een cameradrone mee.



De drone van het type Mavic 2 Zoom steeg rond 16.45 uur op, maar weigerde na enkele seconden dienst. De drone bleek neergestort. Een botsing met een vogel was de aanvankelijke verklaring. De bedieners van de drone konden het adres achterhalen waar hij was terechtgekomen. Ze verwittigden de politie. Bewoner Gerard Chasteen (26) gaf toe drie keer op het tuig geschoten te hebben. Agenten namen in zijn woning verschillende vuurwapens in beslag.



De man werd niet opgepakt. Hij moet zich binnenkort wel voor de rechter verantwoorden. Zijn ouders hebben zich bij de organisatie verontschuldigd. Ze zijn zelf hondenbaasjes, hun zoon moet zich door de drone klaarblijkelijk bedreigd hebben gevoeld. De hond zelf, werd enkele uren later veilig en wel teruggevonden.