Maak van je QLED TV het pronkstuk van je interieur

01 juli 2020

De schoonheid van een televisie zit hem niet enkel in de programma’s die hij toont, maar ook in zijn behuizing en design. Met de nieuwe QLED 8K TV bewijst Samsung dat een tv een volwaardig designstuk kan zijn om je interieur mee op te fleuren. Niet enkel doet het dat met zijn prachtige ontwerp en flinterdunne behuizing, maar ook met enkele vernuftige digitale trucjes.

Eén oogopslag volstaat om te beseffen dat de Samsung QLED TV elke andere televisie doet verbleken op vlak van afwerking en design. Zijn indrukwekkende scherm springt meteen in het oog: het neemt liefst 99 procent van het oppervlak in beslag. Hierdoor is de behuizing nog maar amper te zien en oogt de televisie moderner en strakker dan ooit. Met schermgroottes die oplopen tot wel 82 inch (of 2,08 meter) belooft dit een kijkervaring als nooit te voren.

Veel inhoud in een flinterdun jasje

Met zijn 15 millimeter dikte behoort de QLED 8K TV ook tot de allerdunste televisies op de markt. Dat is extra indrukwekkend als je bekijkt hoeveel geavanceerde technologieën en functies het toestel bevat. Zo garandeert zijn 8K-scherm je een loepzuivere, beklijvende en realistische kijkervaring die je niet snel zal vergeten. 8K is dan ook de beste beeldresolutie die vandaag op de markt is - maar liefst vier keer scherper dan 4K. Het scherm toont alle nuances (zelfs in de donkerste scènes) in al hun glorie waardoor je niks van de actie mist. Als kers op de taart heeft de televisie ingebouwde speakers aan alle vier de uitzijden, die je trakteren op fantastisch geluid. Dankzij de OTS+-technologie (of, Object Tracking Sound +) lijkt het geluid de actie op het scherm zelfs te volgen. Onwaarschijnlijk dat dat allemaal in zo’n dunne televisie past, neen?

De kabels netjes weggewerkt

En hoe elegant de QLED 8K TV is, zo elegant is ook zijn bekabeling. Het tijdperk van dikke kabelbundels ligt achter ons aangezien de Q950TS QLED 8K TV nog maar één transparante kabel nodig heeft voor elektriciteit en alle andere aansluitingen. Met de Samsung One Connect Box koppel je al je externe apparaten zoals een console of digibox via die ene kabel aan je televisie. Van de lelijke warboel aan kabels is dus niets meer te zien.

Even mooi aan als uit

Zelfs wanneer je geen televisie kijkt, biedt de QLED TV een meerwaarde aan je interieur. Met zijn flinterdunne behuizing en loepzuivere 8K-scherm doet je toestel moeiteloos dienst als designstuk tegen de muur. Kies simpelweg een foto of een design dat perfect bij je tafelzetting of gemoedstoestand past en de Ambient Mode van de QLED TV toont het in al zijn glorie.

Zie je je interieur liever wat minimalistischer? Wel, diezelfde Ambient Mode kan je televisie ook laten verdwijnen in zijn omgeving. Neem simpelweg een foto van je QLED TV en de muur eromheen, stuur deze door naar je slimme toestel en zijn artificiële intelligentie berekent zelf hoe het stukje behang achter de tv eruitziet. Magie…

