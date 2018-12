Maak kennis met 's werelds eerste ‘zakbioscoop’ Christian Born

01 december 2018

08u53

Netflix op je smartphone is natuurlijk geweldig, maar soms willen we languit op de bank naar een gigantisch scherm kijken. Bioscoopscherm? Nog beter. Maar niet iedereen heeft toegang tot die luxe. Een nieuw bedrijf probeert dat te veranderen en heeft een draagbare beamer ontwikkeld die werkt op bijna elk oppervlak. Een thuisbioscoop voor op de muur van je campingtent, dus.

De Nebula Capsule II is - volgens het bedrijf zelf - 's werelds eerste ‘zakbioscoop’. Het apparaatje is nauwelijks groter dan een gemiddelde speaker en kan drie uur draadloos beelden projecteren. Dat doet de Nebula met High Definition-kwaliteit (720p), een ingebouwde speaker en een helderheid van 200 lumens. Het bedrijf claimt dat de project ‘kristalheldere beelden projecteert op bijna elk licht oppervlakte.’ Dat doet het apparaatje in samenwerking met Android-telefoons, waardoor er 3.600 verschillende apps gebruikt kunnen worden.

Maar waar gebruik je zoiets? Het bedrijf noemt het gadget de ideale camping-tool. Verveling als het weer drie weken achter elkaar regent in Frankrijk? Zet een film aan. Daarnaast zou het superhandig zijn voor de kids. Er kunnen namelijk ook games op worden afgespeeld. Een groot nadeel is dat de batterij slechts drie uur video kan afspelen. Dat is niet genoeg voor één deel van de uitgebreide versie van The Lord of the Rings, laat staan voor alle drie.

Daarnaast moet men ook diep in de buidel tasten voor een Nebula II. Het apparaatje - dat inmiddels 1.3 miljoen euro heeft opgehaald op crowdfundingwebsite Kickstarter - kost 629 euro. Voor dat geld kun je een redelijke ultra-HD tv kopen, maar toegegeven: die kan niet mee de campingtent in. Draagbare beamers bestaan overigens al een tijdje, maar de Nebula prijst zich om de beeldkwaliteit en de connectiviteit door de verbinding met Android-telefoons.