Maak je woning 'smart' met deze basisuitrusting

10 april 2020

10u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Het internet of things-tijdperk, met allerlei voorheen ‘domme’ objecten en apparaten die nu met jou en elkaar communiceren via je thuisnetwerk, is in volle gang. Wil jij ook een volwaardig modern lid worden van de 21ste eeuw en mee met de digitale tijd? Het internet of things-tijdperk, met allerlei voorheen ‘domme’ objecten en apparaten die nu met jou en elkaar communiceren via je thuisnetwerk, is in volle gang. Wil jij ook een volwaardig modern lid worden van de 21ste eeuw en mee met de digitale tijd? Tweakers.be belicht de vier must-haves om je huis in geen tijd ‘smart’ te maken.

Slimme verlichting: Philips Hue

In 2013, toen de wereld nog onwetend was over de mogelijkheden van de Smart Home, kwam Philips al met zijn Hue-lampen: led-peertjes die vanop afstand kunnen worden bediend omdat ze aangesloten zijn op je wifi thuis. Niet alleen om ze aan en uit te schakelen, maar ook om hun kleur en gloed bij te stellen.

Ze instellen klinkt als meer prutswerk dan het in werkelijkheid is: de Hue-app werkt namelijk met lichtrecepten voor verschillende doeleinden, gaande van relaxen tot juist jezelf activeren met wit licht. Ondertussen zijn er 200 verschillende Hue-producten op de markt.

Kostprijs : Een starterkit met drie lampen kost 155 euro, individuele lampen kosten gemiddeld 20-30 euro.

Slimme verwarming: Tado

De Nest Thermostat van Google brak de markt voor slimme thermostaten open, en liet de wereld zien wat er mogelijk was met een thermostaat waarmee je niet alleen vanop afstand de temperatuur in huis kunt regelen, maar die ook bijleert over je verbruik.

Het concurrerende Tado-systeem van het gelijknamige Duitse merk vinden we nog interessanter, omdat je naast een slimme thermostaat ook slimme radiatorknoppen kunt installeren. Op die manier creëer je mini-thermostaten in verschillende kamers in huis. Vanzelfsprekend kan het Tado-systeem worden bediend via een app. Het doet ook aan geofencing: zodra een van de huisgenoten via de gps in zijn telefoon wordt gedetecteerd terwijl hij of zij onderweg naar huis is, kan de verwarming automatisch hoger.

Kostprijs : Een starterkit met een thermostaat en twee radiatorknoppen kost 199 euro, individuele knoppen gaan voor 60 euro, met iets meer voordelige duopacks.

Slimme deurbel: Nest Hello

Een deurbel die naar je smartphone doorstraalt wie er voor je deur staat is een smart home-toepassing die nog aan het doorbreken is. Er zijn twee merken die daar vooraan in staan: de Ring-deurbel en de Nest Hello. Die laatste staat echter, volgens een test van technologiesite Hardware.info, te boek als de beste die op de markt is. Er zit een sensor in die iedere beweging registreert van wie zich voor de deurbel ophoudt, en de camera kan mensen herkennen uit het decor. Met een abonnement kunnen de ‘feeds’ van al wie aan de deur is geweest ook worden opgeslagen.

Kostprijs : 259 euro zonder installatie.

Slimme bewaking: Somfy One

Er zijn tal van losstaande beveiligingscamera’s op de markt die snel en makkelijk kunnen worden aangesloten op je thuisnetwerk en hun beelden doorsturen naar je smartphone. Het is technologie die al enkele jaren op punt staat, en er komen niet zo veel nieuwe producten meer uit in deze categorie.

Tussen dit aanbod valt het vooral op hoe de meeste van die binnencamera’s er ook met enige nadruk uitzien als een camera, en dus vloeken met je interieur. Alleen de Somfy One doet dat niet: hij ziet er hoogstens uit als een luidspreker. Voor de rest heeft hij zowat alle basisvaardigheden die je mag verwachten van een losstaande beveiligingscamera: hd-beeldresolutie, bewegingsdetectie, en tijdelijke opslag van de beelden in de cloud.

Kostprijs : 169 euro.

