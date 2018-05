Lukt het je niet om te blijven sporten? Investeer dan in deze technologische hulpmiddeltjes

Ronald Meeus

02 mei 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Alle begin is moeilijk: dat is zeker het geval voor wie wat meer wil sporten. M et de juiste accessoires aan je lijf kan je looproute of dat uurtje in de fitnessruimte wel wat aangenamer worden.

Smartband

Voor beginnende sporters - die zich niet laten begeleiden door een personal trainer - is het soms moeilijk om te weten of ze wel goed bezig zijn. Gelukkig zijn er vandaag tal van toestellen in de handel waarmee je dat gewoon zelf cijfermatig kunt achterhalen en bijhouden. De meeste fitness-armbanden beschikken over een stappenteller, een calorieënteller en een hartslagsensor. Bij sommige zit er zelfs een slaapmonitor in de mix. De Fitbit Charge 2 (€ 135) blijft de bekendste en de beste uit het huidige aanbod.

Smartwatch

Ook met een goeie smartwatch kun je de bovenstaande zaken meten, en je kunt er na het sporten ook nog mee over straat. Smartwatches hebben wat aan populariteit ingeboet de afgelopen jaren, maar de recentste toestellen die nog in de winkels liggen - zoals de kloeke Samsung Gear S3 (€ 279) en de stijlvolle Huawei Watch 2 (€ 270) - leveren het beste van wat een slim horloge te bieden heeft.

Fitness-apps

Ook je smartphone beschikt over tal van mogelijkheden om je sportieve prestaties bij te houden: er zit onder meer een bewegings- en versnellingsmeter in. Koppel die aan de honderden fitness-apps die er momenteel op de markt zijn, en je hebt een sportinstructeur in je zak (of in zo'n handig tasje om je arm). Uit dat aanbod aan fitness-apps vonden we vooral Aaptiv handig, een app voor Android en iOS die onder meer 2.500 verschillende oefeningen bevat, voor beginners én gevorderden. Lopers zweren vaak bij apps als Runkeeper, Endomondo, Runtastic of Strava. Met de Pro app van fitnessketen Basic-Fit kan je thuis meedoen aan videolessen of werken aan je core, kracht of gewicht.

Aparte hartslagmeter

Een van de belangrijkste redenen waarom beginners het sporten niet volhouden is dat ze véél te snel té hard (willen) gaan. Het gevolg is dat je na enkele weken blessures hebt en/of half uitgeput bent. Vind je een smartband of smartwatch te duur, dan kan je een simpele hartslagmeter gebruiken - die je dan kan koppelen aan een van bovengenoemde apps. Met een hartslagmeter aan kan je beter naar je lichaam luisteren en veiliger en efficiënter trainen, want je ziet meteen als je te hoog of te laag gaat. Te hoog betekent risico op blessures, te laag vertelt je dat je je gerust wat meer in het zweet mag werken.

Zombies, Run!

En als je je loopje door het park ook een beetje plezierig wilt maken download je Zombies, Run! (eveneens Android en iOS), een game en fitnesscoach in één, waarbij er eigenlijk niet eens zoveel te zien is op het scherm: je belangrijkste aanwijzigingen krijg je via je oortelefoon. Een stem waarschuwt je, op momenten waarop je je drafje wat mag opvoeren, voor horden (vanzelfsprekend onzichtbare) aanstormende zombies.

