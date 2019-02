LIVE. Samsung presenteert langverwachte Galaxy S10 en pakt uit met plooibare smartphone Galaxy Fold kg

20 februari 2019

20u02 1 Multimedia Het is zover: Samsung stelt officieel de nieuwste lading smartphones voor, waaronder het kersverse vlaggenschip Galaxy S10 en de Galaxy Fold, de plooibare smartphone. Volg hier de livestream.

Marketingdirecteur Justin Denison bijt meteen de spits af met de Samsung Galaxy Fold, de plooibare telefoon. Het toestel meet slechts 4,6 inch (11,6 cm) in gesloten toestand en vouwt open tot een volledige schermdiagonaal van 7,3 inch (18,5 cm).



Dat maakt het perfect voor nagenoeg elke situatie, aldus Denison. Gesloten past het in de palm van je hand, opengevouwen is het perfect om filmpjes te bekijken in topkwaliteit of om te multitasken. “Kijk een filmpje over Hawaï, stuur een bericht naar een vriend en kijk naar reisjes tegelijkertijd”, klinkt het.

Het toestel komt met maar liefst zes camera’s: drie aan de achterkant, twee ‘vanbinnen’ en één aan de voorkant. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel.



Tijdens een demo worden de pluspunten van de plooibare smartphone in de verf gezet. Zo is het mogelijk om naadloos over te gaan van gevouwen naar open toestand, zonder de apps te sluiten. Ook kunnen er op het grote scherm makkelijk meerdere apps tegelijkertijd gebruikt worden.

De Galaxy Fold komt in vier kleurtjes op de markt: zwart, zilver, groen en blauw. Vanaf 26 april is de smartphone in de VS verkrijgbaar, voor de pittige adviesprijs van 1.980 dollar, oftewel 1.745 euro.

Samsung Galaxy S10

Daarna is het de beurt aan de Samsung Galaxy S10. Zoals verwacht wordt het toestel uitgerust met een vingerafdrukscanner die in het amoledscherm zit verwerkt. Later meer.

Drie smartphones

Naar verwachting onthult Samsung vanavond minstens drie nieuwe smartphones: de Samsung Galaxy S10, de Samsung Galaxy S10+ en de Samsung Galaxy S10E. Daarnaast kijken we ook uit naar de nieuwe smartwatch Galaxy Watch Active en de Galaxy Buds, Samsungs antwoord op de draadloze oortjes van Apple.



Hierboven kan je de show in San Francisco live volgen. We vullen dit artikel voortdurend aan met het belangrijkste nieuws van de avond.