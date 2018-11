LG maakt plannen voor smartphone met zestien (!) cameralenzen kg

27 november 2018

12u09

Bron: Letsgodigital.org 0 Multimedia De race om de meeste camera's op je smartphone barst nu echt los. Elektronica-fabrikant LG diende deze maand een patentaanvraag in voor een model met maar liefst zestien lenzen. Dat ontdekte Let's Go Digital

In het patent wordt een smartphone beschreven met zestien cameralenzen op de achterkant, in rijen van vier. Elke lens heeft een ander perspectief. Wat is daarvan het voordeel? Onder andere suggereert LG dat het veelvoud aan lenzen gebruikt kan worden om met één druk op de knop een foto uit zestien verschillende perspectieven te nemen.



Zo zou je mogelijk achteraf nog kunnen kiezen voor de beste beeldhoek of zou je de foto’s kunnen combineren om bewegende beelden te maken. Ook 3D-scans zouden mogelijk worden.

Verder zouden de zestien lenzen het makkelijker maken om je foto’s grondig te bewerken. Door de verschillende foto’s samen te voegen, kan je zonder problemen dingen wegknippen of vervangen op je foto. Lees: zo kan je een andere toerist uit je vakantiekiekje wissen of de hele achtergrond vervangen.

Camera-oorlog

Smartphones met meerdere camera’s zijn niet echt nieuw op de markt. Veel telefoons hebben al twee camera’s aan de achterkant, en Samsung kondigde onlangs een exemplaar aan met in totaal vijf cameralenzen. Bovendien loopt LG al voor op meeste andere fabrikanten met hun V40 ThinQ, een toestel met eveneens vijf camera’s.



Het patent betekent overigens niet dat LG al bezig is aan een toestel met zestien lenzen. Maar de plannen liggen alvast klaar.