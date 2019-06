Leuk cadeau voor Vaderdag? Deze 5 gadgets krijgt elke papa graag Ronald Meeus

03 juni 2019

08u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Mama is al in de bloemen gezet, nu is het tijd voor vaderlief. Waarschijnlijk maak je die nog het gelukkigst met een hebbeding van technologische aard. Met een van de volgende vijf gadgets kan je ongetwijfeld goede punten scoren.

Fitnesstracker

Als je vader wat sportief aangelegd is, dan zal hij wellicht blij zijn met een fitness wearable. Die vind je al in ontelbaar veel kleuren en soorten en prijzen, maar de Fitbit Charge 3 (€ 115) vinden veel gebruikers echt wel een aanrader. Je krijgt dan tien fitnesssensoren in één, waaronder een stappenteller, een hartslagsensor en een slaapmonitor. Pluspunten aan de Charge 3 zijn onder andere het goed afleesbare scherm, de waterdichtheid, natuurlijk al die functies en het feit dat de batterij het erg goed uithoudt. Bekijk hier de Fitbit Charge 3.

Draadloze speaker

Is je vader wel fan van een streepje muziek? Dan is een bluetoothspeaker altijd een optie. Kies dan aub wel meteen voor een stevig exemplaar, zoals de JBL Extreme (€ 159), geleverd met schouderband. Het geluid kenmerkt zich door een harde bas en een piek in de midhoge tonen, waardoor hij zeer geschikt is voor gebruik in openlucht. Ook handig is dat ie spatwaterdicht is, grote en gemakkelijk te bedienen knoppen heeft én als powerbank functioneert. Bekijk hier de JBL Extreme.

Gamecontroller

Gamende pa’s maak je dan misschien weer erg blij met een nieuwe gamecontroller voor hun console. Niet een extra exemplaar van de controllers die gewoon al bij het toestel zaten, natuurlijk, maar eentje waarmee ze minstens het gevoel hebben dat ze een extra impact hebben op de spellen die ze spelen. Zoals de Nacon Revolution Unlimited Pro (€ 159), een toestel dat beter in de hand ligt dan een officiële controller, en dat desgewenst volledig naar het gevoel van de speler kan worden gezet door gewichtjes bij te steken in de behuizing. Bekijk hier de Nacon Revolution Unlimited Pro.

AI-speaker

Wie een vader heeft die graag een beetje bij de tijd blijft, kan gaan voor een slimme speaker van Google, Amazon of Apple. Die zijn wel al even op de markt, maar Google heeft ook pas de Belgische versie van Google Assistent gelanceerd, die dus luistert naar Nederlands gesproken stemcommando’s, Belgische contexten zoals plaatsnamen herkent, enzovoort. Ideaal moment voor de aanschaf van een ook niet al te prijzige Google Home Mini (€ 39), toch? Bekijk hier de Google Home Mini.

Elektrische schroefmachine

Eentje voor de Handige Harry’s! Voor piepkleine klussen, zoals het in elkaar schroeven van een meubel, zal je vader zeker tevreden zijn met een schroefboormachine als de Makita TD0101F (€ 96). Het heeft een vermogen van 200 watt en een toerental van 3.600 toeren per minuut. Dat spaart je toch flink wat zweet en zere handen door manueel schroefwerk uit. Bekijk hier de Makita TD0101F.

Tip: Nog meer cadeautips nodig? Bekijk eens deze toppers onder de 150 euro.

