Laserstraal laat eerste draadloze vliegende robotinsect opstijgen

16 mei 2018

11u00

De RoboFly is een piepkleine robot, iets zwaarder dan een tandenstoker en een beetje groter dan een echte vlieg. Zonder een stroomdraad kan hij opstijgen wanneer een laserstraal op hem wordt gericht.

De Robofly heeft vleugels zoals een echte vlieg, want hij is te klein voor propellers zoals de gekende drones. De bijna onzichtbare straal levert de RoboFly energie via een fotovoltaïsche cel. De robot kan zijn twee kleine vleugels snel laten wapperen wanneer het licht van de straal wordt omgezet in elektriciteit. Dat was een aanzienlijke uitdaging, omdat dit veel energie vergt. Een circuit in de robot verhoogt de spanning van 7V van de fotovoltaïsche cel ook naar 240V.

Controle

In de video zie je hoe RoboFly kort van de grond komt, maar dan weer stilvalt wanneer de fotovoltaïsche cel buiten het bereik van de laser stijgt. Om echt van de grond te komen, moet RoboFly controle hebben op zijn eigen vleugels via een microcontroller. Die stuurt een signaal naar de vleugels, waardoor ze op de gewenste momenten heel hard moeten bewegen of juist niet.

Daarvoor stuurt de controller de spanning in golven, om het fladderen van de vleugels van echte insecten na te bootsen. Om bijvoorbeeld de vleugels snel naar voren te laten klappen, stuurt de controller snel achter elkaar een reeks pulsen, waarna de pulsatie wordt vertraagd als de top van de golf in zicht komt. Dit proces wordt omgedraaid om de vleugels in de andere richting te laten bewegen.

Toekomst

Toekomstige versies van de RoboFly kunnen wellicht energie halen uit radiogolven of kleine batterijen. Ze zullen ook autonoom kunnen navigeren via een geavanceerdere controller en sensoren.

De RoboFly kan allerlei toepassingen krijgen, zoals de opsporing van methaanlekken. "Je kan een koffer vol met de robots openen en ze door een gebouw laten vliegen, op zoek naar gaswolken die weglekken uit leidingen en pijpen", zegt onderzoeker Simon Fuller van de Amerikaanse Universiteit van Washington.

De onderzoekers presenteren hun bevindingen op 23 mei tijdens een de International Conference on Robotics and Automation-conferentie in het Australische Brisbane.

