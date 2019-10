Laptops met zeer goede beeldkwaliteit? Dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

04 oktober 2019

11u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Wie een laptop koopt, heeft meestal oog voor het beeldscherm: naast het bewerken van Excel-bestanden moet het ding meestal ook dienen om Netflix of YouTube op te kijken, en eventueel wat te gamen ook. Deze vijf toestellen zijn momenteel de toppers qua scherm.

Beste 4K-laptop: Asus ZenBook 15 (€ 1.500)

Ze zijn nog niet dik gezaaid: laptops met een scherm en videohardware onder de motorkap die een 4k-resolutie (3840 op 2160) aankunnen. Al is de content-industrie op dat gebied wel wat bijgebeend: er valt tegenwoordig tal van Netflix-, Amazon Prime Video- en YouTube-video te streamen. Deze ZenBook 15 van Asus springt eruit, ook al omdat hij, buiten dat 4k-scherm, ook onder meer niet al te zwaar is, er mooi uitziet, en krachtige hardware heeft. Bekijk hier Asus ZenBook 15.

Tip: Bekijk hier andere laptops met uitstekende schermen.

(lees verder onder de foto)

Beste Full HD-budgetlaptop: Acer Aspire 3 (€ 550)

Ook wanneer je voor een budgetmodel gaat, mag je geen genoegen nemen met minder dan een Full HD-scherm (1.920 op 1.080 beeldpunten). Deze klepper van het Taiwanese Acer biedt dat absolute minimum, maar heeft ook 8 gigabyte werkgeheugen, een solid state disk (ssd) voor bestandopslag van 128 gigabyte, én een extra harde schijf met één terabyte onder de motorkap zitten. De processor en grafische chip zijn van Intel-concurrent AMD: niet het keurmerk en de marktleider dus, wat ook alweer een eind van de prijs af haalt, maar de chips van die tweede speler worden niet noodzakelijk als inferieur gezien. Bekijk hier Acer Aspire 3.

(lees verder onder de foto)

Beste prijs-kwaliteit: Lenovo Yoga 530 (€ 700)

Voor een laptop met de betere prijs-kwaliteit wordt al eventjes naar de Yoga 530 van het Chinese Lenovo gekeken. Hij heeft een mooi glanzend Full HD-scherm, en is bovendien licht en vrij snel qua rekenkracht. Ook over de accuduur - negen uur bij tests - valt niet te klagen. Voor een scherper scherm moet je bijna per definitie iets hoger schakelen qua prijs, maar de Yoga 530 biedt voor zijn overige hardware een uitstekende balans tussen prijs en kwaliteit. Bekijk hier de Lenovo Yoga 530.

(lees verder onder de foto)

Mac met beste scherm: MacBook Pro (€ 2.360)

Bij Apple betaal je natuurlijk een hoop extra voor de merknaam op zich, wanneer je hem tenminste puur op de specificaties vergelijkt met een Windows-pc. En toch, tot spijt van wie het benijdt: het kommerloze besturingssysteem en de goede interne hardware maken deze MacBook Pro een geweldige machine. Het is meteen ook degene met het beste scherm uit het assortiment van de Amerikaanse fabrikant: een scherm met Apple’s eigen Retina-beeldtechnologie, en een beeldresolutie van 2.880 op 1.800 beeldpunten. Bekijk hier de MacBook Pro.

(lees verder onder de foto)

Beste gaminglaptop: MSI GT75 Titan (€ 3.800)

Voor het zwaardere werk op je laptop - videospelletjes spelen dus - hoest je vanzelfsprekend een pak geld op, maar daar krijg je ook heel wat rekenkracht voor terug. Deze GT75 Titan van de Taiwanese specialist MSI heeft onder meer een GeForce RTX 2080-videochip (momenteel het beste wat er bestaat), een Intel Core i7-processor, 32 gigabyte werkgeheugen en meer dan twee terabyte opslaggeheugen. Dat je beeldscherm dan meer dan 17 inch (43 centimeter) doorsnede heeft in plaats van de 15 duim (38 cm) van de voorgangers in dit rijtje, en dat scherm ook 4k is, klinkt dan niet meer dan vanzelfsprekend. Bekijk hier de MSI GT75 Titan.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde laptops met uitstekende schermen.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Dit zijn de beste laptoptassen

Lenovo IdeaPad S540 Review - Goedkoopste GTX 1650-laptop doet veel goed

Deze laptops zijn mooi (én krachtig)