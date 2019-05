Laptop of tablet? Ga voor twee-in-een Ronald Meeus

29 mei 2019

11u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia De zogenaamde ‘convertible’ of De zogenaamde ‘convertible’ of laptop-tablet is momenteel aan een stevige opmars bezig; waarom zou je immers twee toestellen kopen als je alles in één kan hebben? Maar waar let je nu het best op als je zoiets koopt?

1. Op welke manier is hij wendbaar?

De allereerste convertibles, die ondertussen al een jaar of zeven geleden op de markt kwamen, waren echt geen succes. De reden? Dat toetsenbord hing vaak met een niet zo stevig scharniersysteempje vast aan het scherm- en tabletgedeelte. Vandaag zijn de modellen die alleen maar enkelvoudig plooibaar zijn, en waarbij het toetsenbordgedeelte met twee scharnieren gehecht is aan de schermhelft, ver in de meerderheid. Kortom: je kan je klavier enkel achter het scherm plooien.

2. Wat wil je ermee doen?

Convertibles zijn pas echt interessant voor wie iets nodig heeft dat op de grens tussen werk en plezier balanceert. Dan bieden ze wel het beste van twee werelden: wanneer ze met hun toetsenbord op een tafelblad rusten, hebben ze de werkpaardfunctie van een klassieke laptop. Dan helpen ze je om te werken in Word, Excel of PowerPoint, grote hoeveelheden mails te beantwoorden en research te doen op het internet. Klaar met werken? Dan klap je het toetsenbord gewoon weg en krijg je de vlotte mediaconsumptie van een tablet, met touchscreentoegang tot surfen, spelletjes, video en social media.

3. Rekenkracht en geheugen

Mindere aspecten hebben zulke hybride toestellen natuurlijk ook. Zo boeten de meeste toestellen wel wat in op rekenkracht: de centrale processor, de grafische chip en het volume aan geheugen liggen doorgaans lager dan bij klassieke laptops. Zware grafische toepassingen en visueel veeleisende videogames zijn tout court uitgesloten. Dit aspect is ook prijsgevoelig: hoe meer je betaalt, hoe krachtiger het toestel.

4. Scherm

Het scherm van een convertible is natuurlijk een make-or-break-factor, want het moet goed zijn voor consumptie én productie. Modellen met een Full HD-scherm (1.920 op 1.080 pixels) zijn vandaag al min of meer betaalbaar, met prijzen rond 600 euro. Wil je echter de huidige top op gebied van schermresolutie - een 4k-scherm met 3.840 op 2.160 beeldpunten dus -, dan schiet de prijs al snel ten noorden van 1.500 euro. Ook de schermgrootte, van 11 inch (28 centimeter) tot 17 inch (43 centimeter) doorsnede, bepaalt hoe duur en zwaar het toestel zal zijn.

5. Laptop-tablet? Of tablet-laptop?

Eigenlijk kan je twee richtingen uitgaan: ofwel ga je voor de laptop die ook een tablet is, of voor een tablet waar je ook een laptop van kan maken. De eerste variant vind je vooral bij fabrikanten als Acer en Lenovo, en is wat dikker omdat het toetsenbord altijd nog onder het aanraakscherm zit. De tweede soort, met Apple en Microsoft als belangrijkste merken, is eigenlijk vooral een tablet waar je een toetsenbord aan kunt hangen. Bij de ‘echte’ convertibles is Windows 10 de standaard qua besturingssysteem, bij de omvormbare laptops is er dan weer meer keuze tussen iOS, Windows of Android.

