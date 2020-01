Laptop kopen? Op deze punten moet je letten Ronald Meeus

27 januari 2020

11u30

Laptops komen in verschillende vormen, maten en gewichten, en het soort toestel dat je zoekt is meestal erg afhankelijk van hoe je het gaat gebruiken. Hier zijn de vijf belangrijkste criteria die je in het achterhoofd moet houden.

1. Vorm

Als je vaak buitenshuis moet zijn met je laptop, kan een lichtgewichtmodel een logische keuze zijn. Er bestaan laptops die minder dan een kilogram wegen, zoals de 13,3" HP Elite Dragonfly (€ 2.294,99) of de 15,6" Acer Swift 5 (€ 999).

Maar daar hangt wel een forse afweging aan vast. Een lichtgewicht toestel is ofwel ook heel licht qua interne hardware, ofwel erg duur voor de omvang van het apparaat. Voor een zogeheten ultrabook of thin&light die ook wat computerkracht heeft, zit je meteen al in een prijsklasse vanaf duizend euro. In dat ‘lichtere’ segment kun je vaak ook kiezen voor een convertible: een laptop met aanraakscherm, die kan worden omgeplooid tot een tablet. Bekijk hier de beste laptops van het moment.

2. Scherm

Gedeeltelijk in lijn met het voorgaande is de doorsnede van het scherm. Die gaat in de regel van 11 inch (28 centimeter) tot 17 inch (zo’n 43 centimeter). De meeste gebruikers kiezen nog altijd voor een toestel van 15 inch (38 cm), de ‘klassieker’ onder de laptops. Al zijn 14-inchers (35,5 cm) vandaag ook erg populair. En dan is er natuurlijk de kwaliteit van het beeld. Die wordt ten eerste afgemeten in de resolutie: het aantal beeldpunten horizontaal vermenigvuldigd met het aantal pixels verticaal. Een Full HD-scherm (1.920 x 1.080) is momenteel de standaard.

3. Hardware

Pas wanneer je weet wat je nodig hebt qua vorm, is het tijd om onder de motorkap te kijken. Wat de processor betreft heeft chipmaker Intel vier types: i3-chips zijn krachtig genoeg voor bureaugebruik, gamers of gebruikers van videobewerkingssoftware kijken best naar een i5-model, en voor echt zware toepassingen zijn er i7- of i9-chips. Voor toestellen met die laatste, betaal je meteen wel minstens 2.500 euro. Sommige laptops hebben een chip van concurrent AMD, maar die heeft het de consument makkelijk gemaakt: zijn Ryzen 3-, 5- en 7-chips hebben een min of meer vergelijkbare kracht.

Verder is het aantal chipkernen niet onbelangrijk: het minimum is twee, de standaard ligt zo’n beetje op vier, maar achtkernige processors (zogeheten ‘octocores’) zijn er ook. Niet onbelangrijk voor de hardwareprestaties van een laptop is het werkgeheugen of RAM (Read-Only Memory). Het wordt aangegeven in gigabytes: 4 GB is het absolute minimum, de huidige standaard voor een degelijke laptop ligt op 8 GB, maar het kan opklimmen tot 16.

De kracht van de videochip is, tot slot, belangrijk voor zij die geregeld een videogame willen spelen op de laptop, of foto’s en video’s bewerken. Indien niet, dan kom je al toe met een laptop die voor zijn grafische prestaties gewoon terugvalt op de centrale processor (voor Intel-modellen, bijvoorbeeld, aangegeven met Intel Graphics). Wanneer je meer wilt moet je naar een nVidia GeForce-chip kijken.

4. Klavier

Het toetsenbord is een belangrijk element van de laptop: anders koop je wel een tablet. Bij dat klavier is in essentie maar één element belangrijk: de travel, of hoe diep je de toetsen kunt induwen. De meeste gebruikers vinden een diepere travel - ergens tussen 1,5 en 2 millimeter - het prettigst. Maar in hun race om een zo dun mogelijke laptop af te leveren durven fabrikanten dat tegenwoordig korter en korter te maken. Zeker voor dunne laptops is het dus aangewezen om eventjes te voelen of hij wel prettig typt. Toetsenbordtravel wordt in de winkel meestal niet eens aangegeven als specificatie, trouwens. Eventjes proberen is dus per definitie de boodschap.

5. Bouwkwaliteit

Ook belangrijk in de vorm van het toestel is de bouwkwaliteit van het chassis. Er is meestal een ratio tussen plastic en metaal: bij goedkopere laptops is zo goed als alles van plastic, en zit het toestel dus ook minder stevig in elkaar. Bij apparaten die iets meer geld kosten, zitten er stevigere materialen als metaal, aluminium of koolstofvezel in de behuizing.

