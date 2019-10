Kunnen we onze smartphone en laptop binnenkort kietelen of knijpen? AW

21 oktober 2019

14u00

Bron: University of Bristol 0 Multimedia We swipen naar rechts of links, scrollen met onze vinger en tikken op het scherm van onze smartphone om iets te selecteren: de touchscreen zijn we inmiddels gewoon. Maar wat als die touchscreen binnenkort vervangen wordt door een siliconenmembraan dat de menselijke huid nabootst? Dat zou een update met veel mogelijkheden zijn volgens enkele wetenschappers aan de University of Bristol.

De zogenaamde ‘Skin-On-Interface’ waarmee de onderzoekers experimenteren, bestaat uit verschillende laagjes waaronder een elektrodelaag en een oppervlakkige laag die eruit ziet en voelt zoals de menselijke huid. Met zo’n innovatieve interface zou de touchpad van een laptop en het scherm van een smartphone of IPad dus niet langer egaal en vlak zijn.

Kietelen of knijpen

Een huid als touchpad? Dat klinkt misschien een beetje vreemd, volgens de onderzoekers aan de University of Bristol biedt het veel mogelijkheden: “We zijn zeer bekend met de menselijke huid als interface – of koppelvlak waarmee we communiceren. Waarom zouden we dat dan niet integreren in de apparaten die we dagelijks gebruiken?”.

Daarbij zou de Skin-On-Interface meer bewegingen detecteren dan de hedendaagse touchscreen. Je zou het apparaat kunnen strelen, kietelen en zelfs knijpen. “De intensiteit van de aanraking kan bijvoorbeeld de grootte bepalen van de emoticon die je gebruikt”, legt hoofdauteur Marc Teyssier uit. “Een sterke greep straalt dan woede uit, terwijl kietelen een lachende emoji tevoorschijn zou toveren. En als je tikt, ben je verbaasd.”

(Lees verder onder de foto)

Kippenvel

De onderzoekers testten de techniek alvast uit met de touchpad van een laptop, het scherm van een smartphone en een smartwatch. In een volgende stap zal de huid nog realistischer gemaakt worden. Daarvoor willen ze bijvoorbeeld haartjes en temperatuurfuncties implementeren. “Kortom, dit werk onderzoekt het punt waar mens en machines (kunnen) kruisen”, volgens de onderzoekers.

Kippenvel na het lezen van dit artikel? Misschien heeft je smartphone het binnenkort dan ook wel.