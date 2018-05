Komt er een verbod op memes in de Europese Unie? Redactie

21 mei 2018

15u19

Bron: NOS 0 Multimedia Je ziet ze overal verschijnen op Facebook, Instagram of Twitter: memes. Maar die zouden weleens kunnen verdwijnen door nieuwe EU-wetgeving. Als op foto's, muziek of filmpjes auteursrechten plakken, zo zegt de Europese Commissie, dan moeten websites die rechten binnenkort misschien afkopen.

Het plan is ontstaan bij de Europese Commissie die strengere regels wil voor auteursrechten. "Makers moeten eerlijk betaald worden voor hun werk, of het nu online of offline is," zei de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker in 2016. Juncker kwam met voorstellen die internetbedrijven moeten verplichten om muzikanten en filmmakers te betalen voor hun werk.

Als bedrijven de auteursrechten van foto's, muziek of filmpjes weigeren af te kopen moeten ze met filters voorkomen dat anderen het beschermde materiaal plaatsen. Als je een meme probeert te posten zal er bericht verschijnen dat "de foto wordt beschermd door auteursrechten waardoor hij niet zal kunnen worden geplaatst". Maar die social media bedrijven vinden dat onzin.

Strijd flink gevoerd

Er zal de komende maanden nog flink strijd gevoerd worden in Brussel tussen internetbedrijven en auteurs. Daar lopen lobbyisten van beide kanten de deur plat bij Europarlementariërs en ambtenaren. Nog voor de zomer moet er in Brussel een besluit zijn over hoe het verder gaat met door auteursrechten beschermd materiaal.