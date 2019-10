Koffiemachines met bonen? Dit zijn de beste op de markt Redactie tweakers.be

02 oktober 2019

11u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Ondanks de populariteit en het gemak van cups en pads, zweren veel koffiedrinkers nog steeds bij de oldskool koffiemachine. De echte thuisbarista’s willen ook liefst een apparaat dat zelf de koffiebonen maalt. Onze specialist van Tweakers.be ging op zoek naar de vier beste koffiemachines, mét ingebouwde bonenmaler.

Waar let je op bij de keuze van een koffiemachine? Eerst en vooral: op de hoeveelheid verschillende koffievarianten die het toestel in kwestie aankan. Belangrijk punt, nu we collectief lekkerbekken zijn op het vlak van koffie en dus ook onze latte macchiato’s van onze ristretto’s kunnen onderscheiden.

Verder zijn er ook enkele belangrijke kwaliteitskenmerken om in het oog te houden, zoals de kwaliteit van het melkschuim, het geluidsvolume, de hoeveelheid bonen, het algemeen gebruiksgemak, enzovoort.

Beste budgetmodel: Philips Grind & Brew HD7768/70

De toppers onder de koffiemachines kosten tegenwoordig vaak honderden euro’s, maar voor € 145 heb je toch al dit uitstekend instapmodel van Philips. Met speciale wensen ben je er wel aan voor de moeite: dit toestel zet goede zwarte koffie, punt. Verder is er wel een warmhoud- en antidruppelfunctie en is ook de capaciteit uitstekend voor een toestel in deze prijscategorie.

Beste prijs-kwaliteitsverhouding: Jura D4

De Jura D4 is een luxetoestel waar je vooral lovende reviews over leest. Het is een volautomaat voor liefhebbers van zwarte koffie - er is namelijk ook geen melkopschuimer bij. Je kan wel de smaak op diverse manieren aanpassen, de koffie wordt onder hoge druk gezet en met drie verschillende temperatuurinstellingen. Een waterreservoir van 1,9 liter is best oké, en ook op het design valt weinig aan te merken.

Beste upgrade: Siemens EQ.9

Is koffie zo belangrijk voor jou dat het ook echt meer mag kosten? Met de EQ.9 van Siemens zet je met één druk op de knop ristretto’s, espresso’s, espresso macchiato’s, cappuccino’s, latte macchiato’s én koffie verkeerd. Ook interessant is het sensoFlow-systeem, dat voor een constante temperatuur zorgt, en het aromaPressure-systeem, voor optimaal gestoomde melk.

Onze keuze: Saeco PicoBaristo Deluxe

Een echte natte droom van een koffiemachine vinden we deze PicoBaristo Deluxe van het Italiaanse merk Saeco, dat sinds 2009 eigendom is van het Nederlandse elektronicaconcern Philips. Behalve een espresso, latte macchiato of cappuccino zet je met deze PicoBaristo ook een americano of lungo. Dat doet ie bovendien redelijk stil. Het melkschuim is uitstekend, en - superhandig - het melksysteem houdt zichzelf schoon.

