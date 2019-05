Koelkast kopen? Hier moet je op letten Ronald Meeus

22 mei 2019

11u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Om evidente redenen is de zomer het populairste seizoen voor de verkoop van koelkasten; de drank en versnaperingen voor de vele tuinfeestjes en barbecues houden zichzelf immers niet koel. Dit zijn de belangrijkste dingen om op te letter bij de aanschaf van een nieuw model.

1. Let op met het formaat

Koelkasten komen natuurlijk in meerdere formaten, en het is afhankelijk van je beschikbare ruimte, je budget en je persoonlijke voorkeuren welke daarvan het beste in je keuken staat. De zogeheten kast- en barmodellen nemen veel plaats in en wegen dan ook het zwaarste op je budget. Een belangrijke maatstaf om op te letter is het volume: onder de 150 liter heb je ook tafel- of barmodellen, die dan meestal iets minder hoog zijn.

Onze favoriet : Tafelmodel SFB58831AS van AEG.

2. Waar wil je het vriesvak?

Het vriesvak vind je op drie plaatsen: bovenaan, onderaan, of naast het koelvak. Die drie varianten hebben alle drie hun voor- en nadelen. Bij een toestel met een vriesvak bovenaan, bijvoorbeeld, moet je iedere keer dat je iets uit de koelkast wilt halen wat dieper grijpen. En een zogeheten side-by-side-model, met koel- en vriesruimte naast elkaar, neemt best veel ruimte in; niet ideaal in een kleinere keuken. Als je niet bepaald een serieuze diepvries nodig hebt, kan je natuurlijk kiezen voor de klassieke ijskast met een klein vriesvakje binnenin.

3. Denk aan het milieu (en je energiefactuur)

Het elektriciteitsverbruik van je koelkast bepaalt niet alleen hoeveel hij de komende jaren zal kosten in je energierekening, maar ook wat zijn impact is op het milieu. Ideaal is een toestel met een A+++-energieklasse, de hoogste klasse die er bestaat. Die zijn natuurlijk best prijzig, en eerlijkheidshalve voel je die impact op je energierekening pas na ettelijke jaren. Wat je sowieso niet moet doen, is een toestel kopen uit de B- en C-klasse. Je vindt die ook amper nog in de reguliere winkels.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde A+++-koelkasten.

4. Als het kouder mag

Een blijver in het repertoire is ondertussen de koelkast met ijsvakje aan de buitenkant. Die komen in meerdere soorten: je hebt er die ijsblokjes of schaafijs afleveren of gewoon een kraantje met ijskoud water.

5. Koelkast wordt computer

Ook de koelkast ontsnapt niet aan de digitalisering: er zijn intussen dus ook al modellen op de markt met een halve ingebouwde tablet op de deur. Als je dan toch in de keuken bent, kan je via de touchscreen even snel wat foto’s bekijken, je agenda raadplegen, een recept opzoeken... De Samsung RS68N8941SL is zo’n superdeluxe model met ingebouwde Wifi, en een groot display met ingebouwde computer, maar je betaalt er dan ook een toch wel spectaculaire € 1.999 voor. Bekijk hier de Samsung RS68N8941SL.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde koelkasten onder 1000 euro.

