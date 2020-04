Klussen wordt een makkie met deze onmisbare powertools Ronald Meeus

02 april 2020

10u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia De maatregelen rond het Covid-19-virus geven veel mensen extra tijd om wat meer klusjes in en om het huis en de tuin te doen. Nu de middelen nog. De maatregelen rond het Covid-19-virus geven veel mensen extra tijd om wat meer klusjes in en om het huis en de tuin te doen. Nu de middelen nog. Tweakers.be selecteert de handigste powertools, die je ook gemakkelijk online bestelt.

Accuboormachine: Makita DTD171ZJ (€ 185)

Er bestaan krachtigere boormachines, maar bijvoorbeeld in de tuin moet je natuurlijk vaak verder kunnen gaan dan wat het stopcontact in de buurt van je werkplaats toelaat. Dus valt de keuze al snel op een model met accu, zodat je opperste vrijheid hebt om tot in de uithoeken van je tuin te gaan. De Makita DF457 is een geavanceerde slagschroevendraaier met acht instellingen. Hij heeft dubbele ledverlichting, zodat je geen vervelende schaduwen krijgt. Met zijn koolborstelloze motor is hij nog energiezuinig ook. Bekijk hier de Makita DTD171ZJ.

Hogedrukreiniger: Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home (€ 459)

Voor het netjes houden van je terrastegels en je tuinmeubilair blijft het Duitse Kärcher zo’n beetje de standaard. Dit volledige setje heeft een vermogen van 3.000 wat, een maximale druk van 180bar, en een waterdebiet van 600 liter per uur. Maar toom hem wel in voor wat meer broze oppervlakken, zoals houten meubilair, of gebruik een van de opzetstukjes. Bekijk hier de Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home.

Elektrische heggenschaar: Makita DUH502Z (€ 227)

Hoe groter je tuin, hoe meer je hebt aan een heggenschaar zonder draad, zoals deze van Makita. Het hier getoonde model wordt zonder 18 volts accu geleverd, maar die hebben veel klussers gewoon al in huis van hun andere materieel. Qua reikwijdte zit hij prima met zijn 50 centimeter. Zijn kracht - 4.400 snijbewegingen per minuut - is er ook niet naast. Ook aan de veiligheid is gedacht: je moet je twee handen op de juiste plaats hebben staan om de machine aan te kunnen zetten. Bekijk hier de Makita DUH502Z.

Multitool: Fein MultiMaster Top (€ 230)

Met zijn ruime assortiment aan meegeleverde bladen houdt de Fein MultiTalent zijn wereldwijde naam als topper onder de multitools hoog. Een ideale combinatie wanneer je apparaten zoekt dat geschikt zijn voor snij-, slijp- en schaafwerk. Na een natte winter hebben de houten elementen in je tuin, waaronder meubilair, tuinhuis en hekken, dat vaak eventjes nodig. Bekijk hier de Fein MultiMaster Top.

Schuurmachine: Bosch PSM 18 LI (€ 134)

Wat schuurmachines betreft, zit je goed met een zogenaamd excentrisch model, dat zowel geschikt is voor fijne afwerking als voor het glad maken van grote oppervlakten. Bovendien kun je er ook gebogen oppervlakken mee afschuren. Een van de betere uit de categorie is deze van het Duitse keurmerk Bosch. Bekijk hier de Bosch PSM 18 LI.

Bekijk hier elektrische tools die het klussen vergemakkelijken.

