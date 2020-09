Klussen in huis: deze tools heb je zeker nodig Ronald Meeus

21 september 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Ben jij de afgelopen maanden ook meer klusjes beginnen doen in je kot? Je bent niet alleen! Of je nu aan de renovatie van je huis begonnen bent of gewoon wat kleine werkjes zelf wil kunnen doen: de volgende tools komen altijd van pas in je gereedschapskist.

1. Multitool

Als je enkel maar een paar kleinere klussen wil doen, kan een multitool volstaan. Die zijn er in twee soorten: je hebt de oscillerende en de roterende. Met een oscillerende multitool kan je bijvoorbeeld de trap schuren, stukjes uit je meubels zagen, maar ook voegen of tegels verwijderen.

Een roterende multitool gebruik je eerder voor het kleinere detailwerk. Je kan er bijvoorbeeld sieraden mee maken of polijsten, graveren in hout... Je denkt op voorhand best na wat je er precies allemaal mee wil doen, zodat je ook de juiste accessoires kan aanschaffen.

Onze aanrader : Makita 18V (€ 228)

2. Boormachine

Bij de boormachines vind je o.a. schroefmachines, accuboormachines, klopboormachines en boorhamers (in volgorde van ‘zwaarte’ van de klus). Ook hier hangt je keuze dus af van de specifieke klussen die je wil gaan uitvoeren.

Met een accuboormachine geraak je makkelijk door zachtere metalen als hout en gyproc, en zelfs zachtere steensoorten zoals baksteen. De meeste gebruikers gaan voor een accumodel, omdat het lekker handig is. Voor het zwaardere werk heb je een klopboormachine of een boorhamer nodig, en dat zijn vooralsnog bedrade apparaten.

Onze aanrader : Makita DF457 (€ 144,99)

3. Zaag

Tot slot: zagen. Het is daarbij natuurlijk maar de vraag wat er precies moet worden gezaagd. Een cirkelzaag (bedraad of met accu) laat je toe om planken en balken in één rechte haal door te zagen. Een decoupeerzaag is voor het fijnere werk. Hij maakt precieze, delicate snedes. Bij een decoupeerzaag horen verschillende zaagbladen, voor materialen als hout, metaal, kunststof en steen (bij tegels bijvoorbeeld).

Verder zijn er tussen- en buitenvormen als verstekzagen, tafelzagen en reciprozagen, maar de klusjes die daarmee moeten gebeuren vallen meestal buiten het bestek van het dagelijkse huis- en tuinwerk.

Onze aanrader : Festool TS 55 REBQ-Plus-FS (€ 519,09)

