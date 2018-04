Klaar voor de lente: in vijf stappen naar een zalige tuin

Ronald Meeus

13 april 2018

11u30

De eerste lentezon prikt af en toe al door de wolken, en meteen komt de drang om gebruik te maken van je tuin. Maar eerst is er werk aan de winkel, want na de winter levert je tuin zelden een prettig gezicht. Hier zijn een paar essentiële stappen.

1. Scheer die haag

In de wintermaanden valt wildgroei aan je haag niet zo op, maar bij de eerste streepjes zon ziet ze er ineens enorm verwilderd uit. Eerst scheren dus, dat ding. Je gebruikt daarvoor natuurlijk een elektrische heggenschaar. Koop er ook een veiligheidsbril en werkhandschoenen bij, want dit is relatief ruw werk. Na de winter zijn er twee dingen waarop je het beste let: wildgroei (takken die te ver uitsteken) en verwelkte stukken haag. Werk in ieder geval van beneden naar boven, en begin met de zijkanten. De bovenkant komt als laatste aan de beurt.

2. Klein schaafwerk

Nu zie je ook de imperfecties aan je tuinmeubilair. Voordat je je tuin echt gaat opfrissen, kun je die dingen best eerst wat bijschaven met een multitool. Leg een plastic zeil onder je voeten, zodat eventuele brokstukken niet tussen het zo dadelijk te verzamelen composteerbaar materiaal terechtkomen.

3. Verzamel het composteerbaar materiaal

Hark nu eerst takken, bladeren en ander groenafval bij elkaar, zodat alle composteerbare materiaal van je gazon en terras is. Dat is een essentiële tussenstap voor de eerder periodieke werkjes die zo dadelijk beginnen.

4. Maai het gras

Nu is het tijd om je grasmaaier van stal te halen. Dat begint meestal met een flinke beurt, omdat heel wat eigenaars hun gazon iets meer laten verwilderen in de wintermaanden, maar in de lente is het een goeie gewoonte om die maaibeurt wekelijks te herhalen. Vier centimeter is, voor de meeste grassoorten, de beste lengte: als je te kort maait krijg je kale plekken, waarop onkruid en mossen kunnen tieren. Natuurlijk kun je dit stuk van het werk ook overlaten aan een van de vele maairobots die vandaag al op de markt zijn.

5. Maak je terras schoon

Nu is je terras aan de beurt. Spuit de tegels of de houten planken af met een hogedrukreiniger, waarbij je een detergent toevoegt aan het reservoir om hardnekkig vuil makkelijk te verwijderen. Stel de druk zo laag mogelijk in, of zet de sproeikop in een brede straal, zodat je de terrastegels of de planken niet vernielt. Voor écht hardnekkige vlekken kun je natuurlijk wel overgaan naar een geconcentreerde straal met hogere druk erop, maar hou dat wel lokaal.

