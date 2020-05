Kinderen krijgen doorgaans op 9-jarige leeftijd eerste eigen smartphone jv

28 mei 2020

08u29

Bron: belga 4 Multimedia Kinderen krijgen gemiddeld op negenjarige leeftijd hun eerste eigen smartphone. Twee jaar geleden was dat nog rond de overstap naar het middelbaar op de leeftijd van twaalf jaar. Dat blijkt donderdag uit het Apestaartjarenonderzoek, een tweejaarlijkse bevraging door Mediaraven, Mediawijs en imec-mict van de Universiteit Gent.

De lagere schooltijd is daarom volgens de onderzoekers het ultieme moment om de kinderen te sensibiliseren over de risico’s van sociale media of sexting en de realiteit van online ruziemaken en cyberpesten. Hiermee pas in het secundair onderwijs beginnen, is te laat, zeggen ze.

"Voor de leeftijd van 9 jaar gebruiken kinderen vooral tablets om spelletjes te spelen, muziek te luisteren en video's te kijken", zegt Elke Boudry, communicatieverantwoordelijke bij Mediawijs. Wanneer ze dan uiteindelijk hun eerste smartphone krijgen, gaan ze vaak aan de slag met communicatie-apps. Zo gebruikt 44 procent van de kinderen Tiktok, 27 procent Snapchat en 22 procent Instagram.

Tablet blijft populairst

De tablet blijft niettemin het populairste toestel bij kinderen. YouTube, Spotify en Netflix zijn de favoriete platformen. Van zodra de kinderen een smartphone krijgen, komen dus ook TikTok, Snapchat en Whatsapp in beeld. Facebook zinkt dieper de vergeetput in. Slechts 39 procent van de jongeren gebruikt Facebook nog wekelijks. Dat kinderen van die sociale media gebruikmaken terwijl er eigenlijk een leeftijdsgrens van 13 geldt, is voor weinig ouders een probleem, al houden ze wel graag een oogje in het zeil, stelden de onderzoekers vast.

Bij 82 procent van de kinderen gelden er thuis regels over het mediagebruik. In 58 procent van de gevallen werden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over schermtijd. Naarmate ze ouder worden, krijgen de kinderen wel steeds minder regels opgelegd. De onderzoekers wijzen er in dit verband wel op dat volwassenen die een oogje in het zeil houden zonder daar afspraken over te maken, het vertrouwen breken met hun kind. Tegelijk stellen ze vast dat jongeren die thuis praten over mediagebruik hun privacyvaardigheden hoger inschatten. “Het schept bovendien een veilige zone om over cyberpesten of sexting te babbelen”, klinkt het.

Cyberpesten

Uit het onderzoek blijkt voorts dat 13 procent van de kinderen ooit last had van cyberpesten. Van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar geeft 17 procent aan het afgelopen jaar online te zijn lastiggevallen, slecht te zijn behandeld of in aanraking te zijn gekomen met een schokkende gebeurtenis. In tegenstelling tot vroeger wordt cyberpesten steeds minder zichtbaar en blijkt het nu vooral in privégesprekken plaats te vinden.

De onderzoekers doen tot slot ook enkele aanbevelingen. Zo raden ze aan om goede afspraken te maken en grenzen af te bakenen. Om jongeren te helpen in het streven naar een balans op vlak van gebruik, leren ze best inzicht krijgen in de manier waarop app-ontwikkelaars te werk gaan en in het proces dat ervoor zorgt dat we geneigd zijn naar ons toestel te grijpen. Daarnaast kunnen ze ook een beetje hulp gebruiken om kritisch inzicht en langetermijndenken te verwerven.