Kijk wat deze springende 'pogorobot' al allemaal kan

04 juni 2019

16u12

Bron: UC Berkeley, Tech Explorist 0 multimedia Onderzoekers van de universiteit van Californië in Berkeley stellen hun springende robot Salto voor. Het gaat om een nieuwe, verbeterde versie van het technisch pareltje dat voor het eerst werd voorgesteld in 2016. Salto weegt 100 gram, is zo’n 30 cm groot en kan over hindernissen van zo’n 1,2 meter hoog stuiteren.

Salto is de afkorting van ‘saltatorial locomotion on terrain obstacles’, wat er kortweg op neerkomt dat de robot gemaakt is om over obstakels te springen. De robot heeft één poot en is gemaakt om te kunnen blijven stuiteren zonder stil te staan. Onderzoeker Justin Yim werkt samen met professor Ronald Fearing, wiens Biomimetic Millisystems Lab onderzoekt hoe de bewegingen van dieren kunnen dienen om meer wendbare robots te maken.



Zo is de springbeweging van Salto gebaseerd op die van de Senegalgalago, een kleine halfaap wiens spieren en pezen energie opslaan op een manier die toelaat om meerdere sprongen aan elkaar te rijgen in amper een paar seconden. De robot kan zo navigeren langs moeilijk bereikbare plaatsen zonder dat daar een plaats nodig is om te kunnen blijven rusten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoop puin waar je anders niet door kan zonder te springen of te vliegen.

Zelfstandig

Het team achter Salto liet de robot al ter plaatse springen, meer hoogte halen door tegen een muur op te stuiteren, een hindernissenparcours vermijden of een bewegend doelwit volgen. Eerdere versies van de robot vertrouwden nog op externe camera’s om de omgeving in kaart te brengen, maar nu kan Salto ook zijn eigen lichaam ‘voelen’, de richting waarnaar hij wijst en de buiging van zijn poot. Zo kan Salto zelf alle nodige berekeningen maken om de richting en kracht van sprongen te bepalen.



Yim ging zo al op pad op de campus met Salto, die hij bestuurde met een joystick. De robot manoeuvreerde met succes over stoepen, stenen en gras. De wiskundige modellen die Salto daarvoor gebruikt, kunnen ook worden aangepast voor andere robots, zegt Yim.

Hulpverlening

“In een rampscenario, waarbij mensen gevangen zitten onder puin, kunnen robots heel handig zijn om die mensen te vinden op een manier die niet gevaarlijk is voor redders en zelfs sneller kan zijn dan redders hadden kunnen doen zonder hulp”, zegt Yim. “We willen dat Salto niet alleen klein is, maar ook heel hoog en heel snel kan springen zodat hij zich kan verplaatsen in deze moeilijke plaatsen.”