Kaspersky ontdekt krachtige spionagesoftware op Android Redactie

13u36

Bron: belga 4 EPA Multimedia De Russische cyberveiligheidsfirma Kaspersky heeft spionagemalware ontdekt op het mobiele besturingssysteem Android van de Amerikaanse technologiereus Google. De malware kan onder andere berichten op de applicatie WhatsApp meelezen en via de microfoon gesprekken beluisteren, als de eigenaar zich op een bepaalde locatie bevindt.

Kaspersky noemt het programma 'Skygofree'. Volgens het bedrijf gaat het om een van de krachtigste spionageinstrumenten op Android, waar de firma al op is gestoten. De schadelijke software bevindt zich op vervalste websites die de pagina's van mobiele operatoren nabootsen. De besmettingen gebeuren doelgericht, want het doelwit wordt naar die specifieke websites gelokt.

De cyberveiligheidsfirma vermoedt dat Skygofree in ontwikkeling is sinds 2014. Eind vorig jaar ontdekte Kaspersky de malware. Behalve het afluisteren van de microfoon op locatiebasis en het onderscheppen van WhatsApp-berichten, kan de malware ook verbinding maken met specifieke wifinetwerken en foto's of video's opnemen.

Kaspersky vond enkele getroffen gebruikers in Italië en vermoedt dat de software is ontwikkeld door een Italiaans IT-bedrijf dat gespecialiseerd is in observatietoepassingen. Een naam noemde de Russische cyberbeveiliger echter niet.