Kampt de gloednieuwe Samsung Galaxy S9 al met een defect? Gefrustreerde gebruikers klagen over touchscreenproblemen kg

23 maart 2018

11u27

Bron: Engadget 0 Multimedia De Samsung Galaxy S9, het splinternieuwe vlaggenschip van Samsung, lijdt aan touchscreenproblemen. Dat blijkt uit de klachten van gebruikers op sociale media en de Samsung-fora. Sommige zones op het touchscreen van de prijzige smartphone zouden niet reageren op aanrakingen.

De Samsung Galaxy S9 is nog maar enkele weken oud, en toch duiken er al klachten op. Gebruikers laten weten dat ze ‘dode zones’ ontdekten op hun touchscreen: diverse plaatsen op het scherm die niet of fout reageren.

Klachten

“Als ik tik, kan het [scherm] denken dat ik swipe of een commando gebruik met twee vingers. Op andere momenten reageert het helemaal niet op mijn aanraking,” vertelt een gebruiker op het Samsung-forum. Een andere heeft het over een niet-responsieve “streep die horizontaal loopt naast de onderste volumeknop”.

Eén gebruiker had de pech om twee van de defecte toestellen te ontvangen. “Het touchscreen had al moeilijkheden tijdens de installatie," vertelt hij op Reddit. "Het probleem bleef de volgende dagen aanhouden, en ik vond een vreemd gelokaliseerde, dode zone die ongeveer anderhalve centimeter hoog was en anderhalve centimeter breed aan de linkerkant, in het midden van het scherm.” Nadat de gebruiker het toestel terugzond, bleek het probleem ook de kop op te steken in het vervangtoestel. “Maar deze keer linksbeneden.”

"Beperkt aantal klachten"

Het gaat tot nu toe om een beperkt aantal klachten, laat Samsung weten in een officieel statement. “We werken samen met de getroffen klanten en onderzoeken de zaak,” voegt het bedrijf toe. Gebruikers die te maken krijgen met het probleem, worden aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met Samsung.