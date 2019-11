Jonas verandert van nummer en krijgt plots tientallen Whatsapp-berichtjes bestemd voor vorige eigenaar KV

27 november 2019

20u20

Bron: VTM Nieuws 2 Multimedia Een jongeman uit Brugge die een nieuwe simkaart met een nieuw telefoonnummer in gebruik nam, krijgt tientallen Whatsapp-berichtjes binnen die bestemd zijn voor de vorige eigenaar van het nummer. Dat bericht VTM Nieuws vandaag.

Sinds Jonas Leupe vorige week zijn nieuwe sim-kaart activeerde op zijn tablet, krijgt hij dagelijks WhatsApp-berichtjes, inclusief foto’s en filmpjes, binnen van mensen die hij niet kent.

“Ik kocht vorige week een simkaart voor mijn nieuwe tablet, stelde daar WhatsApp op in en al mijn overige apps, maar ik merk bij WhatsApp dat er data binnenkomt die helemaal niet de bedoeling kan zijn. Ik heb toegang tot privégesprekken, tot audiogesprekken, tot foto’s van iemand waarvan ik eigenlijk het bestaan niet afwist”, vertelt Leupe.



Al snel bleek dat het telefoonnummer in kwestie vroeger aan iemand anders toebehoorde. “Wij zetten nummers eerst zes maanden in quarantaine”, zegt Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts. Wie tijdens die periode naar het nummer belt of sms’t, krijgt een melding dat het buiten gebruik is.

Bij WhatsApp werkt dat echter anders: als je die app installeert, koppel je hem aan je mobiel nummer en daarna blijft je WhatsApp gelinkt aan dat nummer, ook als je van nummer verandert. Wanneer Jonas het nummer activeerde, nam hij alle contacten en gesprekken van de vorige eigenaar over.

Zelf heeft Jonas geen idee van de identiteit van de vorige eigenaar. “Wie ik vanavond moet opbellen om te vertellen dat zijn oud nummer nog actief is? Ik heb er geen flauw idee van”, merkt hij op.

Hoe voorkom je dat iemand je WhatsApp-account kan overnemen?

Open de app en ga naar ‘Instellingen’. Klik op ‘Account’ en dan ‘Verificatie in twee stappen’. Op die manier kan je je account beveiligen met een pincode. Net voor je van nummer verandert, kan je ook handmatig je nieuwe nummer aan je WhatsApp-account koppelen. Daarvoor ga je in de instellingen naar ‘Account’ en kies je de optie ‘Nummer wijzigen’. Vul daar zowel je oude als nieuwe nummer in en bevestig.