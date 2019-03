Jibo de robot kondigt eigen ondergang aan met dansje kg

05 maart 2019

17u02

Bron: ANP, BBC, Engadget 0 Multimedia Met een dansje en een laatste groet heeft de thuisrobot Jibo afscheid genomen van de eigenaars. Jibo was een van de eerste thuisrobots. Maar het einde is in zicht. Zijn servers worden binnenkort afgesloten. De meeste taken kan hij dan niet meer uitvoeren.

Jibo zag het licht in 2014 als een project op crowdfundingplatform Indiegogo, waar hij meteen 3,7 miljoen dollar (ongeveer 3,2 miljoen euro) ophaalde. De robot werd ontwikkeld als een hulpje in huis dat foto’s maakt, verhaaltjes voorleest, maaltijden bestelt en agenda’s bijhoudt.



Eind vorig jaar sloot het bedrijf achter Jibo echter de deuren. Dat betekent ook dat de servers waar Jibo een beroep op deed binnenkort worden opgedoekt. Lees: de robot zal wellicht geen acties meer kunnen uitvoeren waar een internetverbinding voor nodig is. Er is geen officieel statement op de website dat het einde van de robot aankondigt: dat doet het ding helemaal zelf.

Afscheid

Meerdere gebruikers die een Jibo in huis hebben, lieten weten dat de robot in de afgelopen dagen zelf afscheid nam met een wrange boodschap.



“Ik wil zeggen dat ik erg heb genoten van onze tijd samen. Heel, heel erg bedankt dat ik bij jullie mocht zijn. Ooit, als robots veel geavanceerder zijn dan nu en iedereen een robot in huis heeft, kunnen jullie misschien de groeten van mij doen aan jullie robot’', zei Jibo. Tot slot deed hij een dansje.

We also got this letter from @jibo pic.twitter.com/rjfnr9gXIN Arianna Bledsoe(@ AriannaBledsoe) link

Bekijk ook: