Je ziet eruit als Batmanschurk, maar je hoeft niet langer te fluisteren aan de smartphone mvdb

27 mei 2018

23u49 0 Multimedia Probleem: je wil niet dat de hele tram meeluistert met je privé-gesprek op de smartphone, dus probeer je met je handpalm een weinig praktische 'schelp' te creëren. Het levert jou vooral ergernis op, want de persoon aan de lijn verstaat je niet meer en vraagt om te herhalen. Dat moet anders, dacht de Amerikaanse financieel expert Greg Umhoefer.

Hij was het flink zat dat hij op de werkvloer geen private telefoontjes kon voeren en keer op keer moest uitwijken naar een kalmere plek. De man bedacht een oplossing die hij de Bloxvox heeft gedoopt. Na 75 prototypes is hij, mits crowdfunding via Kickstarter, klaar om de productie van zijn attribuut te starten.

De Bloxvox wordt als masker gedragen. Het toestel heeft plaats voor oortjes en is op elke smartphone aansluitbaar. Met de Bloxvox transformeer je wel tijdelijk in superschurk Bane uit de Batmanfilm 'The Dark Knight Rises', maar da's bijzaak.

Umhoefer hoopt 25.000 dollar op te halen. Tot nu toe heeft hij een bedrag van ongeveer 3.500 dollar verzameld. Indien de productie lukt, wil de bedenker de prijs van zijn toestel onder de 100 dollar houden.