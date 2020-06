Je tuin onderhouden wordt een makkie met deze onmisbare tools Ronald Meeus

10 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Wanneer je een barbecue of tuinfeestje organiseert, wil je liever geen terras dat er als een puinhoop bijligt of een gazon dat meer lijkt op een jungle. Met de volgende drie essentiële tools in het tuinhuis hou je je tuin zonder al te veel moeite netjes.

1. Robotmaaier

Tien procent van alle Belgen heeft ondertussen een robotmaaier, zo bleek onlangs uit een enquête van fabrikant Husqvarna. Als je een zeer grote tuin hebt, of het gewoon ontzettend vervelend vindt om zelf achter een grasmachine aan te lopen, dan is zo’n robotmaaier natuurlijk een handig hebbeding dat je een vervelend tuinklusje uit handen neemt. Als je nog niet vertrouwd bent met de werking vereist het eerste gebruik wel wat instelwerk en de perimeterdraad aanleggen vonden wij ook geen makkie, maar eens opgestart kan je vanuit je luie hangmat je gazon onderhouden.

De prijzen schommelen ergens tussen de 400 en 1.000 euro. Hoe groter het maaioppervlak, hoe duurder de robotmaaier, is min of meer de regel. Qua merken krijgen vooral Robomow, Gardena, McCulloch en Bosch goede referenties. Bekijk hier de populairste robotmaaiers.

Aanrader : Robomow RC308u. Kenmerken: 26V accu Robotmaaier • 800m² maaioppervlakte. Prijs: € 1.099.

(Tekst gaat verder onder de foto)

2. Hogedrukreiniger

Tijdens de herfst en de winter zien je terras en tuin soms wel wat af van de elementen. Zodra we richting zomer gaan, is je eerste werkje dus altijd een grondige schoonmaak van terrastegels of -planken, de wanden van je tuinhuis en je dakpannen. Sommige mensen huren daar professionals voor in, maar je kan dat net zo goed zelf met een goede hogedrukreiniger. Toestellen van merken als Kärcher, Makita en Bosch blazen alle vuil weg met hun hoge spuitkracht. Met de nodige detergenten en accessoires (roterende wasborstels, terrasreinigers) pak je ook delicater werk aan. Wel opletten voor een te fel geconcentreerde straal, want die kan het materiaal dat je proper wilt krijgen ook vernielen. Bekijk hier de best beoordeelde hogedrukreinigers.

Aanrader : Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home. Kenmerken: 2.100W • max druk 145bar • debiet 500l/h. Prijs: € 359,99.



(Tekst gaat verder onder de foto)

3. Elektrische heggenschaar

Oldskool tuiniers gaan misschien nog altijd voor de klassieke manuele heggenschaar, maar wie zijn armen wat wil sparen en vooral snel en gemakkelijk wil werken pakt zijn of haar haag beter aan met een motorische haagschaar. Het handigste zijn natuurlijk de modellen zonder draad, met een oplaadbare accu. Let op het aantal snijbewegingen per minuut, want die bepalen in welke mate de heggenschaar het werk voor jou doet. Verder is het relatief ruw werk, dus koop er meteen ook een veiligheidsbril en werkhandschoenen bij.

Go-to merken zijn hier Makita, Bosch of Black & Decker. Bekijk hier de best beoordeelde heggenscharen.

Aanrader : Makita DUH551Z. Kenmerken: 36V accu • 550mm meslengte • 1.800 snijbewegingen per minuut • 81,5dB geluidssterkte. Prijs: € 186,99.

(Tekst gaat verder onder de foto)

