Je Spotify-account weer loskoppelen van Facebook kan zomaar niet: "Gebruik beter paswoordmanager om in te loggen op andere sites" Joeri Vlemings

04 oktober 2018

17u34

Bron: BuzzFeed News 0 Multimedia Als je ooit via Facebook je account voor muziekapp Spotify hebt aangemaakt, kan je de twee nadien niet meer loskoppelen van elkaar. Dat stelt Spotify zélf op haar supportpagina's. Journaliste Nicole Nguyen van BuzzFeed News ondervond het aan den lijve toen ze dat uit veiligheidsoverwegingen wou proberen, na de bekendmaking dat 50 miljoen Facebookaccounts gehackt waren. Maar er is wel een workaround . Nguyen raadt ons ook aan om in het algemeen een paswoordmanager te gebruiken in plaats van via Facebook in te loggen op andere sites.

Wie zijn of haar Spotify-account oorspronkelijk via Facebook aanmaakte, moet een nieuwe account instellen om de verbinding tussen de twee toepassingen weer te verbreken. Dat staat met zoveel woorden op de online supportbladzijden van de muziekapp. In het geval van een Premium-abonnement moet je dat eerst opzeggen voor je huidige account, en daarna kan je je opnieuw abonneren op je nieuwe account. Je kan aan de klantendienst van Spotify via een formulier aanvragen om je afspeellijsten over te zetten. "En dan maar hopen op de goede afloop", schrijft Nguyen.

Let wel: je kan geen twee Spotify-accounts op hetzelfde e-mailadres aanmaken. Wil je toch nog je oude e-mailadres gebruiken voor je nieuwe account, dan moet je het oude profiel helemaal afsluiten. Niet onbelangrijk daarbij is dat je je opgeslagen muziek daarbij riskeert kwijt te spelen. Spotify schrijft: "Opgeslagen muziek en afspeellijsten gaan niet mee naar je nieuwe account, maar je kunt de muziek opnieuw opslaan en afspeellijsten opnieuw maken".

Workaround

Het goede nieuws: er is een handige workaround, waarop Twitter-gebruiker Jeremy M. wees. Die gaat zo. Eerst moet je online in een browser uitloggen uit Spotify. Op de loginpagina van de applicatie klik je vervolgens op 'Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?' Laat het programma dan een mail sturen naar je e-mailadres en maak een nieuw - sterk - paswoord aan. Dan ga je naar je Facebook-instellingen, naar 'apps en websites'. Selecteer daar Spotify en klik bovenaan op 'verwijder'. Ga daarna terug naar Spotify zelf, log uit en log weer in met je nieuwe paswoord. Et voilà!

Nguyen probeerde zelf haar Spotify los te koppelen van haar Facebook na het nieuws dat de 'access tokens' van zo'n 50 miljoen gebruikers van de sociaalnetwerksite gehackt werden. Die diefstal leverde ook gevaar op voor de veiligheid van andere websites waarop de gehackte gebruikers via Facebook inlogden.

De BuzzFeed-reporter geeft ons dan ook nog de goede raad mee om een wachtwoordmanager te gebruiken om in te loggen op andere sites die nochtans voorstellen om dat via Facebook te doen. Dat zijn apps die eigenhandig voor al jouw accounts sterke en unieke wachtwoorden genereren én die voor jou ook onthouden. Schakel daarbij nog de twee-factor-authenticatie in - via de app, niet via sms - om alles nog veiliger te laten verlopen.