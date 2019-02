Je smartphone draadloos opladen? Dit moet je weten Ronald Meeus

25 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Draadloos oplaadbare smartphones zijn intussen al een beetje de hype voorbij, maar dat wil ook zeggen dat ze meer ingeburgerd geraken. Bij de grote kleppers is de optie nu gewoon deel van het pakket. Ben je nog niet helemaal zeker of het wel de investering waard is? Lees dan even de volgende vijf aandachtspunten.

1. Welke smartphones kunnen het?

De meeste Androidmerken (Samsung, Huawei en LG Electronics) laden draadloos op, en ook de meest recente iPhones. Het totale aantal is de afgelopen jaren ook fel gestegen: zo vinden we hier maar liefst 192 verschillende uitvoeringen van smartphones met due functies. Er zijn ook al zogenaamde ‘wireless receivers’ op de markt voor smartphones waarbij de functie niet is ingebouwd, maar je kan er donder op zeggen dat de technologie de komende jaren in álle smartphones - ook in de goedkopere - zal ingebouwd worden. Bekijk hier alle smartphones die draadloos kunnen laden.

2. Waarmee doe je het?

Maar je hebt dus wel speciale apparatuur nodig om je smartphone draadloos te kunnen opladen. In de handel vind je honderden accessoires: meestal gaat het om een magnetisch geladen plaatje waarop je je smartphone kunt leggen, maar er zijn ook volwaardige ‘docks’, waarin je het toestel naast andere apparaten kunt leggen. De winkelprijzen variëren tussen 40 en 70 euro. Sommige autofabrikanten zijn ook al mee; zo vind je in de nieuwe BMW’s een draadloze lader aan boord. Bekijk hier de draadloze opladers.

3. Hoe werkt het?

Draadloos opladen gebeurt via inductie: het plaatje waarover we het hadden wekt via een magnetisch veld elektrische spanning op, waardoor er stroom wordt overgedragen naar het apparaat.

Lees ook: Over deze vier smartphonetrends gaan we in 2019 veel praten

4. Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel: toch weer minder gedoe met kabels. De QI-standaard (geen afkorting, maar een Chinees woord) werkt voor alle toestellen die je op het laadplaatje of in de dock legt. De kabels kunnen ook niet meer stuk gaan, en de oplaadconnector - een van die smartphone-onderdelen die traditioneel het snelst aan vervanging toe is - slijt minder snel af.

5. En nadelen?

Eerlijk: het is gewoon onpraktisch om zo’n laadstation naar ergens anders te moeten meesleuren. In veel gevallen gaat draadloos opladen ook echt wel nog wat trager dan opladen via een kabel.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde smartphones.

Lees ook:

Nog even verder met je huidige smartphone: zo presteren telefoons met custom roms

Dit zijn de eerste veelbelovende smartphones van 2019

Vier high-end smartphones met belachelijk goede beeldkwaliteit