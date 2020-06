Is jouw papa zot van tech-spullen? Met deze vaderdagcadeaus doe je hem een groot plezier AD

Vaders kun je makkelijk blij maken door eens aan ze te denken en ze iets leuks te geven. Vaderdag is daar de perfecte gelegenheid voor. Kreeg je vader vorig jaar ook al sokken of pantoffels en is zijn sokkenrek vol, dan is deze gids voor jou bedoeld. We maakten een selectie van producten waarmee je vrijwel iedere vader blij maakt.

Nooit meer stotterende nieuwsankers

Niets is vervelender voor je vader dan wanneer hij boven rustig het nieuws via VTM Go wil kijken en het nieuwsanker stotterend het woord doet, of wanneer de verbinding wegvalt als jullie beneden aan het videobellen zijn. Met de AVM FRITZ!Repeater 2400 behoort dit tot het verleden. De installatie is zo eenvoudig dat je hem zelfs kunt verrassen door even snel deze wifiversterker te installeren. Daarna behoren wifiloze plekken in huis tot het verleden. De prestaties zijn uitstekend: dankzij de Mesh-technologie weet deze repeater superieure snelheden tot 1733 Mbit/s te halen.

Muziek op standje tien

Wat is er nu leuker dan het volume op volle kracht te zetten en te genieten van hard rock, deep house of misschien ook wel een stukje subtiele klassieke muziek? Iedere vader heeft zo zijn lievelingsnummers, maar helaas beschikt niet iedereen over een toegewezen luisterkamer. Met de Momentum True Wireless 2 van Sennheiser geef je je vader de perfecte luisterbeleving. Deze uitstekende oortjes bieden een superieur geluid, gecombineerd met actieve Noise Cancelling die hij in of uit kan schakelen. Dit maakt ze niet alleen perfect om ontspannen te genieten, maar ook om zich even af te zonderen van de buitenwereld en zich te concentreren op alle klussen waar vader mee bezig is.

Comfort voor je vader én jezelf

De afgelopen maanden waren anders dan anders. We hebben veel meer thuisgewerkt en vaders moesten veel ballen in de lucht houden. Behalve het werk vroeg ook het gezin enorm veel aandacht. Dat maakt dat de werkruimte in huis aandacht behoeft. Met de Logitech MX Master 3 en MX Keys beschikt je vader over het perfecte digitale gereedschap. Behalve comfort biedt deze toetsenbord-met-muis-set ook de mogelijkheid om met een druk op de knop te schakelen tussen drie verschillende apparaten: bijvoorbeeld tussen de laptop van het werk, je eigen computer en die van jou. Ook schakel je eenvoudig tussen Mac en Windows. Zo kun je optimaal gebruikmaken van de werkruimte in het huis. Koop je hem niet voor je vader, dan misschien wel een beetje voor jezelf.

Deze bioscoop bedient je op je wenken

Waar vind je nog die bioscoop die je voorziet van het perfecte geluid en comfortabele zetels en die je bedient op je wenken? Je vindt hem gewoon thuis, dankzij de nieuwe Sonos Arc. Dit is misschien wel de slimste geluidsoplossing voor je televisie. Het apparaat is standaard uitgerust met de Google-stemassistent en weet dus op iedere denkbare vraag een antwoord te geven. Behalve dat biedt het ook perfect geluid, want dankzij de ondersteuning van Dolby Atmos beleef je iedere fluistering en voel je explosies in alle detail en diepte. De Sonos Arc is uitgerust met naar boven gerichte speakers, zodat een multidimensionaal geluid wordt gecreëerd en het geluidsveld om je heen beweegt. Behalve voor het geluid in films en televisieprogramma’s is de Sonos Arc ook perfect geschikt voor het luisteren naar muziek. Naast je vader maak je je moeder er ook blij mee, want dankzij de handige Sonos-app en Airplay 2 is de Arc simpel in gebruik.

In iedere vader schuilt nog een kind

In het Engels zegt men: ‘The difference between men and boys is the size of their toys’. In iedere man schuilt nog een kind en wat is er nu leuker dan je zo nu en dan lekker uit te leven in de rol van cowboy. In Red Dead Redemption 2 geef je jouw vader de kans om rovend, stelend en vechtend door het Wilde Westen te gaan. Het verhaal begint bij een beroving in het stadje Black Water, waarna Arthur Morgan en de Van Der Linde-bende moeten vluchten. In de loop van het verhaal wordt de loyaliteit van Morgan aan de bende op de proef gesteld. Red Dead Redemption 2 is niet alleen een spannende game, door de prachtige beelden krijg je ook meteen een mooie indruk van hoe Amerika er in die tijd uitzag. Hiermee geef je je vader een unieke belevenis waarmee hij vele uren bezig zal zijn en ook met andere vaders online de strijd kan aangaan.

