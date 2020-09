Is een robotstofzuiger zijn geld waard? Hou rekening met deze punten Ronald Meeus

11 september 2020

10u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Veel mensen denken nog altijd dat ze na de aankoop van een robotstofzuiger nooit meer zelf moeten stofzuigen, maar dat klopt niet helemaal. Onze techredacteur bekeek de belangrijkste verschillen tussen een robotstofzuiger en de klassieke stofzuigers.

Robotstofzuigers winnen al een tijdje aan populariteit, helemaal nu de prijs van de toestellen ook wat begint te zakken. Van de populaire Roomba werden er al 20 miljoen verkocht sinds 2002, de jaarlijkse wereldwijde verkoop wordt op 1 miljoen toestellen geschat. We bekijken de belangrijkste voor- en nadelen ten aanzien van de klassieke stofzuigers en steelstofzuigers.

VOORDELEN

1. Permanent schoon

Een robotstofzuiger haal je in huis om regelmatig een toertje te laten doen: je hoeft dus geen poetsbeurt meer in te plannen om je huis relatief stofvrij te krijgen. Hou er wel rekening mee dat er wat de schoonmaakcapaciteit betreft wel veel verschil zit tussen de goedkoopste en de duurste toestellen. Een spotgoedkoop toestel zal willekeurig een beetje in het rond rijden - en dus ook veel plekken overslaan. Een superdeluxe toestel scant de hele ruimte en gaat zelf de obstakels uit de weg. Bekijk hier de robotstofzuigers mét laser.

2. Afstandsbediening

Extra handig is dat je de betere toestellen ook vanop afstand kan bedienen of kan programmeren. Jij gaat werken, je robotstofzuiger doet zijn werk in je woning. Zo werkt hij optimaal zonder je letterlijk voor de voeten te lopen.

3. Dweiltje slaan

Er bestaan stofzuigrobots die niet alleen het stof op je vloeren en tapijten verwijderen, maar ook een dweilfunctie hebben. Handig als je ergens woont waar fijn stof zich snel ophoopt. Bedenk wel dat zo’n robot hoogstens met een natte doek over een oppervlak gaat en dus niet effectief schrobt op hardnekkig vuil.

NADELEN

1. Geen trappen

Een tapijt oprijden, dat kunnen de meeste robotstofzuigers wel, maar logischerwijs gaan ze niet op zichzelf de trap op en af. Woon je in een appartement of huis met veel trappen, dan zal je toch nog een klassieke stofzuiger nodig hebben. Een ander aspect waar mensen niet altijd bij stilstaan: als je huis meerdere verdiepingen telt, dan moet je ook het basisstation op het verdiep dat je wil schoonmaken zetten. Het volstaat dus niet om enkel de robot naar een hoger verdiep mee te nemen.

2. Snel klem

Het vraagt op zich al even een inspanning om het werk van je robotstofzuiger voor te bereiden, want alles wat in de weg ligt - speelgoed, kleren, stoelen - kan ervoor zorgen dat ie zich hopeloos klem rijdt. Een verdwaalde sok op de grond en het spelletje is al uit.

3. Bakje legen

Ook gewone stofzuigers moeten regelmatig geleegd worden, maar gezien de beperkte grootte van het reservoir bij robotstofzuigers is het bij die toestellen echt wel regelmatig nodig. Hoewel de toestellen onmiskenbare voordelen hebben, verwacht je dus beter niet dat ze je het werk echt volledig uit handen nemen.

TOP 3 ROBOTSTOFZUIGERS

Neato Robotics Botvac D7 Connected (€ 380)

Robotstofzuiger met 120 minuten batterijduur. Inhoud: 0,7l. Geen dweilfunctie. Op afstand bedienbaar met app, automatisch terug naar dock, trapdetectie. Bekijk hier de Neato Robotics Botvac D7 Connected.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Xiaomi Roborock S5 Max (€ 510)

Robotstofzuiger met 180 minuten batterijduur. Inhoud: 0,46l. Geen dweilfunctie. Op afstand bedienbaar met app, automatisch terug naar dock, indicatie vol reservoir en variabel vermogen. Bekijk hier de Xiaomi Roborock S5 Max.

(Tekst gaat verder onder de foto)

iRobot Roomba E5 (€ 300)

Robotstofzuiger met 90 minuten batterijduur. Geen dweilfunctie. Op afstand bedienbaar, automatisch terug naar dock, stofsensor. Bekijk hier de iRobot Roomba E5.

(Tekst gaat verder onder de foto)

