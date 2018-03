Is dit toestel de 'killer' van de iPhone X en Samsung S9?

Ronald Meeus

28 maart 2018

11u30 0 Multimedia De opvolger van Huawei's P10-vlaggenschip is niet de P11, maar meteen de De opvolger van Huawei's P10-vlaggenschip is niet de P11, maar meteen de P20 . De Chinese fabrikant heeft op zijn Pro-versie drie camera's aan de achterkant gezet, waarvan de primaire een resolutie van 40 megapixel heeft. En er zijn nog een paar dingen te vertellen over de nieuwe Samsung Galaxy S9- en iPhone X-'killer'.

1. Hij is wat groter geworden

De P20 Pro is niet de meest verfijnde telefoon. Niet dat hij niet goed is afgewerkt, maar hij is nog een stukje groter en ook dikker dan de P10 Plus, die vorig jaar uitkwam. Er zit dan ook een flinke accu in en de drie camera's nemen aardig wat ruimte in. Hij is ongeveer even dik als een iPhone X, maar dan wel een stukje breder en vooral langer. De P20 is iets kleiner, lichter en dunner, al scheelt het niet enorm veel.

2. De afwerking is meer dan oké

De knoppen voelen goed aan, de toestellen zijn redelijk stevig en de glazen achterkant is aan alle kanten mooi afgerond naar de metalen zijdes toe. Dat zorgt ervoor dat hij lekker in de hand ligt. De achterkant is wel bijzonder gevoelig voor vingervegen. De bovenste twee camera's steken nog net wat meer uit het toestel dan bij de iPhone X. Het ontwerp is verder erg symmetrisch.

3. Hij heeft ook een 'notch'

Het meest opvallende ontwerpkenmerk is wel de inkeping, of notch, boven het scherm. Die zorgt er net als bij de iPhone voor dat het scherm aan de zijkanten tot bijna helemaal bovenaan het toestel loopt. Aan de onderkant zit wel een veel grotere bezel dan bij de iPhone X, maar gelukkig heeft deze bij zowel de P20 als de P20 Pro een functie, want er zit een vingerafdrukscanner in. Dat zien we tegenwoordig nog bijzonder weinig op smartphones met verlengde schermen, dus Huawei onderscheidt zich hier slim mee.

4. De Pro is - eindelijk - waterdicht

De P10 en P10 Plus hadden geen ip-classificatie voor waterdichtheid en dat is tegenwoordig wel standaard voor high-end toestellen. Hoewel de goedkopere P20-variant dit nog altijd ontbeert, heeft de P20 Pro nu gelukkig wel een ip67-classificatie. Dat mag ook wel voor de prijsklasse waarin de P20 Pro zich begeeft.

5. Over die camera's op de Pro...

De camerasetup achterop de P20 Pro is een intrigerende. Hij heeft drie camera's, wat op zich al bijzonder is, maar de primaire camera is op zichzelf ook onderscheidend. Deze heeft een sensor van maar liefst 40 megapixel, waar veel high-end smartphonecamera's een twaalfmegapixelsensor hebben - net als de goedkopere P20 overigens. De camera van de Pro-variant maakt echter foto's die uiteindelijk tien megapixel groot zijn. Vier pixels worden namelijk gecombineerd tot één en het beeld van de 20 megapixel zwartwitsensor wordt gecombineerd om ruis te beperken en meer detail te genereren.

6. Meer megapixels is daarom niet beter, maar...

Bij een gangbaar sensorformaat voor smartphones van bijvoorbeeld 1/2,3", zouden de pixels erg klein zijn met een veertigmegapixelsensor, wat niet bevorderlijk is voor de fotokwaliteit. Dat is dan ook de reden dat meer megapixels doorgaans zeker niet altijd gewenst is bij smartphonecamera's. De pixels van de P20 Pro zijn echter met ongeveer 1 micron nog van een redelijk formaat en dat betekent dat Huawei een aanzienlijke sensor in het toestel heeft weten te proppen.

7. Extra zoomkracht

De tweede camera is ten opzichte van de primaire camera zo'n drie keer ingezoomd. Daarmee zoom je een stuk meer in dan andere toestellen. Daarnaast is er dus nog een camera zonder Bayer-filter aanwezig, die monochrome plaatjes schiet. Drie keer 'optische' zoom is praktisch en we zijn dan ook blij dat dit erop zit. Wel doet deze alleen dienst bij goede lichtomstandigheden. In mindere lichtomstandigheden schakelt hij over naar digitale zoom met de primaire camera. Helaas heeft de goedkopere P20 weer alleen een zwartwitsensor en dus geen zoom zonder digitaal in te zoomen op pixels.

