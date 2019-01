Is dit de Galaxy S10? Gelekte foto onthult drie varianten van nieuwste smartphone Samsung kg

21 januari 2019

11u38

Bron: Twitter, The Verge 0 Multimedia Een gelekte foto toont mogelijk hoe de nieuwe vlaggenschepen van Samsung eruit gaan zien. Het gaat om drie toestellen: de Galaxy S10, de S10+ en een goedkopere ‘light’-versie die mogelijk de S10E zal heten. Opvallend is dat Samsung in de hele reeks de ‘notch’ laat varen en resoluut kiest voor een klein ‘gaatje’ voor de camera.

Samsung zal zijn nieuwe smartphones volgende maand pas officieel voorstellen aan de wereld, maar nu al krijgen we mogelijk een eerste blik op de toestellen. De foto werd gedeeld door Twittergebruiker Evan Blass, die erom bekend staat relatief betrouwbare informatie te lekken.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn Evan Blass(@ evleaks) link

Galaxy S10, S10+ en S10E?

De foto lijkt te bevestigen dat er drie toestellen worden gelanceerd. Twee daarvan - de Galaxy S10 (centraal op de foto) en Galaxy S10+ (rechts op de foto) – fungeren als de echte paradepaardjes. Ze worden uitgerust met een gebogen oledscherm en een vingerafdrukscanner die in het scherm wordt geïntegreerd, meldt The Verge. Op de foto is te zien dat er aan de achterkant drie camera’s zitten. De S10+ wordt iets groter dan de S10 en lijkt bovendien een dubbele selfiecamera te krijgen.



Het derde toestel zal waarschijnlijk door het leven gaan als de Galaxy S10E (links op de foto) en moet fungeren als een goedkopere budgetoptie zonder toeters en bellen. Zo lijkt de smartphone iets kleiner te zijn dan zijn twee grotere broertjes en wordt hij voorzien van slechts twee camera’s aan de achterkant.

Cameragaatje

Bij alle drie de toestellen maakt Samsung korte metten met de ‘notch’. In plaats van een zwarte inham aan de voorkant van het scherm, wordt de selfiecamera nu geplaatst in een klein ‘gaatje’ dat ook weleens de ‘hole punch’ genoemd, naar het gaatje van een perforator. Daarmee gaat Samsung de Chinese smartphonemaker Honor (een dochterbedrijf van Huawei) achterna, die de ‘notch’ al inruilde voor een ‘hole punch’ in de Honor View 20. Het cameragaatje zorgt ervoor dat een maximaal deel van de voorkant telefoon wordt gereserveerd voor het scherm.



Hoewel de gelekte foto betrouwbaar lijkt, blijft het afwachten tot de officiële onthulling van de smartphones op 20 februari. Die dag zal Samsung de Galaxy S10, de S10+ en (wellicht) de S10E voorstellen tijdens het event ‘Galaxy Unpacked’, dat ook live te volgen is op internet.

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5 Samsung Mobile(@ SamsungMobile) link

