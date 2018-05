IPhone X verkoopt beter dan Galaxy S9 en S9+ samen, maar ook Chinezen rukken op Emile Witteman sam

20 mei 2018

17u29

Bron: Counterpoint, Tweakers.net 0 Multimedia De iPhone X was in maart wereldwijd de bestverkochte smartphone, gevolgd door de iPhone 8 Plus. Ook Chinese bedrijven als Xiaomi en Oppo doen het goed, net als het Zuid-Koreaanse Samsung met de Galaxy S9 en S9+.

De cijfers komen van onderzoeksbureau Counterpoint, dat opmerkt dat Xiaomi voor het eerst een toestel in de top 3 krijgt. Het gaat om de Redmi 5A, die een marktaandeel van 1,8 procent behaalt. Het toestel kost ongeveer 100 euro en is officieel alleen op de markt in China en India.

Ondanks dat Samsung in maart de Galaxy S9 en S9+ heeft uitgebracht, hebben de twee varianten samen nog niet het marktaandeel van de iPhone X weten te behalen. Beide Galaxy-toestellen hadden een marktaandeel van 1,6 procent, tegenover 3,5 procent voor de iPhone X. Apple behaalde ook de tweede plaats, met de iPhone 8 Plus.

Middenklasse

Het is opvallend dat de lijst met bestverkopende smartphone gevuld is met vrijwel uitsluitend telefoons van het hoogste of het laagste segment, waar het middenklassesegment enkel wordt vertegenwoordigd door de Samsung Galaxy J7 Pro en oudere iPhonemodellen.

Counterpoint verwacht dat de middenklasse de komende maanden een grotere hap uit de koek zal nemen door marketingcampagnes van Chinese bedrijven in China en India.

