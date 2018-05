IPhone X Tesla: 3.900 euro voor telefoon met zonnepanelen sam

18 mei 2018

16u27

Bron: ZDNet 0 Multimedia Caviar, een Russisch bedrijf dat onder meer gouden iPhones maakt, lanceert een case die de iPhone X voorziet van zonnepanelen. Het hebbeding heet iPhone X Tesla en kost - inclusief iPhone X - minstens 3.880 euro. En dat is zonder btw of invoerrechten.

De niet-afneembare case rust de achterkant van de telefoon uit met blauwe zonnepanelen, die een externe batterij opladen. Op de case zit een gouden knop waarmee je een lading van de externe batterij naar de interne iPhonebatterij kan sturen.

De case van Caviar lijkt aanzienlijk dikker dan het standaard siliconen iPhone-omhulsel van Apple zelf. Op foto's is te zien hoe dubbele camera een eindje onder de gouden rand zit. De stof- en waterbestendigheid blijft voldoen aan de IP67-norm.

Elon Musk

Verder heeft het omhulsel gouden randen en een gouden plaatje naast de camera met een gravure van het woord 'TESLA' met het serienummer. Dat gaat van 1 tot 999, het totale aantal toestellen dat Caviar wil produceren. Naar verluidt wilde het bedrijf aanvankelijk slechts 99 exemplaren maken, maar was de vraag zo groot dat het aantal werd opgetrokken.

Caviar zegt dat het toestel met nummer 1 naar Tesla-CEO Elon Musk wordt gestuurd. Op die telefoon staan ook de woorden 'Made on Earth by humans', een verwijzing naar Musks marketingstunt eerder dit jaar, toen hij een Tesla-auto in de ruimte lanceerde.

Prijs

Wie een iPhone X Tesla bestelt, krijgt die geleverd in een luxueuze houten gelakte verpakking met zwart fluweel. Dag mag wel, voor prijskaartjes van 3.880 euro voor de versie met 64 GB interne opslag en 4.085 euro voor toestellen met 256 GB.