Intel belooft enorme veiligheidslekken in recente chips te dichten tegen eind januari Joeri Vlemings

11u33

Bron: engadget, ap 0 Getty Images Multimedia Intel-ceo Brian Krzanich kon op het podium van CES, het grootste techcongres ter wereld, niet anders dan de kwestie van de potentieel catastrofale veiligheidslekken in zijn chips aan te raken. Hij herhaalde dat er nog deze week een oplossing zal zijn voor 90% van alle kwetsbare Intel-processors van de laatste vijf jaar. Voor de overige 10% komt de patch er tegen het einde van de maand, beloofde Krzanich. Over Intel-chips ouder dan vijf jaar zei hij niks.

Vorige week lekte het slechte nieuws uit voor al wie een computer en/of aanverwanten heeft. Recente Intel-processors blijken kwetsbaar voor twee enorme veiligheidslekken, Meltdown en Spectre, en chips van enkele concurrenten voor Spectre. De bugs zitten ingebouwd in de architectuur van de processors zelf, wat het dichten van de lekken tot een helse klus maakt. Volgens sommigen zou zelfs enkel een terugroepactie soelaas bieden. Begin er maar aan, met naar schatting 90 procent van alle toestellen wereldwijd die getroffen zijn.

Maar op de jaarlijkse technologiebeurs CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas stelde Krzanich gisteravond dat het probleem wel degelijk kan worden "ingeperkt" met klassieke software- en firmware-aanpassingen. Over de bewering dat de patches de snelheid van de processors tot 30 procent zouden vertragen, zei de ceo van Intel: "We denken dat de impact op de performantie hoofdzakelijk afhangt van het computergebruik. Sommigen zullen meer hinder ondervinden dan anderen, maar we zullen er blijven aan werken om die impact te beperken."

Krzanich zei ook nog eens dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing bestaat dat de veiligheidslekken in het verleden zouden misbruikt geweest zijn om gevoelige data te stelen. Tot slot prees de ceo de samenwerking tussen de concurrerende techbedrijven in dezen als "opmerkelijk".

AFP